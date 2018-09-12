ກຸ່ມລັດອິສລາມ ອ້າງເອົາ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການໂຈມຕີ ສະຫຼະຊີບ ຢູ່ລີເບຍ

ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໂຈມຕີສະຫລະຊີບ ໃນ
ວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ຕໍ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫລວງທຣິໂປລີຂອງບໍລິສັດ
ນໍ້າມັນລັດຂອງລີເບຍ, ອີງຕາມກຸ່ມໄຊທ໌ (SITE) ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມສືບລັບ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະ
ຫະລັດ ຕິດຕາມເບິ່ງພວກຫົວແຮງຈັດ.
ພະນັກງານສອງຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ 10 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ຄົນທໍາການໂຈມຕີ 3
ຄົນກໍໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍເຊັ່ນກັນ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງຈາກອົງການຂ່າວ ອາແມັກ (Amaq) ຊຶ່ງເປັນອົງການ
ຂ່າວ ຂອງກຸ່ມ IS ເວົ້າວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ທໍາລາຍ "ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງ ລັດຖະບານປະເທດທີ່ສະໜັບສະໜຸນການທໍາສົງຄາມທາງສາດສະໜາຂອງ
ລີເບຍ ທີ່ເປັນປະເທດຜະເດັດການນັ້ນ."
ຫ້ອງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະນາມສິ່ງທີ່ອົງການດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ
"ການໂຈມຕີແບບຂີ້ຂາດຕາຂາວນັ້ນ."
ລີເບຍໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມວຸ້ນວາຍທາງການເມືອງ ແລະສັງຄົມຢ່າງເນື່ອງ
ນິດລຽນຕິດກັນມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ຈອມຜະເດັດການ ມວມມາ ກາດາຟີ ທີ່ປົກຄອງປະ
ເທດເປັນເວລາດົນນານ ໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ແລະຂ້າຕາຍໃນປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ.
ລັດຖະບານທີ່ເປັນປໍລະປັກໄດ້ແຂ່ງຂັນຍາດເອົາອໍານາດຈາກຄະນະລັດຖະບານທີ່
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນທຣີໂປລີ ທີ່ມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການໃຊ້ສິດອໍານາດຂອງຕົນ ຢູ່ທົ່ວປະເທດນັ້ນ.
ພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ຊຶ່ງລວມທັງກຸ່ມລັດອິສລາມ ມີອັນທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ "ໜ່ວຍພື້ນ
ຖານທີ່ຍັງບໍ່ສະແດງຕົວ" ຈໍານວນນຶ່ງ ຢູ່ໃນລີເບຍ.
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