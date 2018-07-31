ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ພວກ
ຂີ່ລົດຖີບຊາວຕາເວັນຕົກ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ໃນປະເທດຕາຈີກິສຖານ ອີງຕາມ
ກຸ່ມສືບລັບ SITE.
ພວກຂີ່ລົດຖີບ 4 ຄົນ ຊຶ່ງຮວມທັງ ຊາວອາເມຣິກັນ 2 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນພາກໃຕ້
ຂອງເມືອງດູຊານເບ ຕອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກລົດແລ່ນໄລ່ຕຳ ພວກຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນ
ໄດ້ແລ່ນອອກມາຈາກລົດ ແລ້ວແທງພວກຂີ່ລົດຖີບ.
ຊາວສວິສ ແລະຜູ້ທີ່ຖືສັນຊາດເນເຕີແລນ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນພວກທີ່ຖືກຂ້າ ແລະມີພວກຂີ່ລົດຖີບ 3 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຊຶ່ງຮວມທັງນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຝຣັ່ງນຳ.
ກະຊວງພາຍໃນຂອງຕາຈີກິສຖານ ກ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດໄດ້ໄລ່ຕາມລ່າແລະສັງຫານພວກໂຈມຕີ 4 ຄົນ ແລະຈັບກຸມ 1 ຄົນ. ລາຍງານນຶ່ງອີກ ລະບຸວ່າ
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 2 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກ່າວວ່າ “ພວກທະຫານ” ໄດ້ໂຈມຕີ “ພວກຊາວສະແຫວງບຸນຂອງບັນດາປະເທດປະສົມຮ່ວມ” ແລະການໂຈມຕີຄັ້ງຕໍ່ໄປ ແມ່ນຈະ “ຮ້າຍແຮງແລະເຈັບປວດຂົ່ມຂື່ນກວ່ານີ້.”
ການອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ນຳຂຶ້ນມາເຜີຍແພ່ໂດຍ ກຸ່ມຊິ້ງຊອມ SITE.
ແຕ່ວ່າ ລັດຖະມົນຕີພາຍໃນຂອງຕາຈີກິສຖານ ທ່ານ ຣາມາຊອນ ຣັກຄິມໂຊດາ
(Ramazon Rakhimzoda) ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງຫຼາຍ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈ
ຢ່າງແນ່ນອນເທື່ອວ່າ ມັນແມ່ນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼືບໍ່ ຫຼືແມ່ນການປຸ້ນສະດົມ.
“ພວກເຮົາໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ, ຂໍສະແດງຄວາມເສົ້າສລົດໃຈ
ໄປຍັງບັນດາຄອບຄົວຂອງພວກເຄາະຮ້າຍດ້ວຍ, ແລະຂໍຈົ່ງໃຫ້ພວກເຄາະຮ້າຍ
ຈົ່ງຟື້ນຕົວ ແຂງແຮງໃນໄວໆ,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນຖະແຫຼງການ ຈາກສະຖານເອກອັກຄະ
|ລັດຖະທູດອາເມຣິກັນ ໃນເມືອງດຸຊານເບ ໄດ້ລະບຸໄວ້.
ບັນດານັກການທູດ ຍັງໄດ້ອອກຄວາມເຫັນຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຕາຈີກິສຖານ ໃນອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ ເປັນການຮັບມືແບບມືອາຊີບແລະໄວວາ.
ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ເຊື່ອວ່າ ມັນມີໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນ ໃນຕາຈີກິສຖານ.
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