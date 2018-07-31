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ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ອອກມາ ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ໃນການ​ໂຈມຕີ​ຮ້າຍ​ແຮງ ທີ່ຕາ​ຈີ​ກິ​ສຖານ

ລົດຖີບ​ຊາວຕາ​ເວັນ​ຕົກ ທີ່ເຫັນລົ້ມລົງນີ້ ແມ່ນຫຼັງຈາກການໂຈມຕີ ​ໃນ​ປະເທດຕາ​ຈີ​ກິ​ສຖານ, 29 ກໍລະກົດ 2018.

ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ສຳລັບ​ການ​ໂຈມຕີ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ ຕໍ່​ພວກ​
ຂີ່ລົດຖີບ​ຊາວຕາ​ເວັນ​ຕົກ ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ຜ່ານ​ມາ​ ​ໃນ​ປະເທດຕາ​ຈີ​ກິ​ສຖານ ອີງ​ຕາມ
ກຸ່ມ​ສືບລັບ SITE.

ພວກ​ຂີ່​ລົດຖີບ 4 ຄົນ ຊຶ່ງ​ຮວມທັງ ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ 2 ຄົນ ​ໄດ້​ຖືກ​ສັງຫານ ​ໃນພາກ​ໃຕ້​
ຂອງ​ເມືອງດູ​ຊານ​ເບ ຕອນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຖືກ​ລົດ​ແລ່ນ​ໄລ່​ຕຳ​ ​ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ຫຼາຍ​ຄົນ
​ໄດ້ແລ່ນ​ອອກ​ມາຈາກ​ລົດ ​ແລ້ວ​ແທງພວກ​ຂີ່ລົດຖີບ.

ຊາວ​ສວິສ​ ​ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ຖື​ສັນຊາດ​ເນເຕີ​ແລນ ​ແມ່ນ​ຮວມຢູ່​ໃນ​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ຂ້າ ​ແລະ​ມີ​ພວກ​ຂີ່​ລົດຖີບ 3 ຄົນ ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ຊຶ່ງ​ຮວມທັງ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈາກ​ຝຣັ່ງນຳ.

ກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ຕາ​ຈີ​ກິ​ສຖານ ​ກ່າວ​ວ່າ ຕຳຫຼວດ​ໄດ້​ໄລ່​ຕາມ​ລ່າແລະ​ສັງຫານພວກ​ໂຈມ​ຕີ 4 ຄົນ ​ແລະ​ຈັບ​ກຸມ 1 ຄົນ. ລາຍ​ງານນຶ່ງ​ອີກ​ ລະບຸ​ວ່າ
ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ 2 ຄົນ ໄດ້ເສຍ​ຊີວິດ.

ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ​ທີ່ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ກ່າວວ່າ “ພວກ​ທະຫານ” ​ໄດ້​ໂຈມຕີ “ພວກຊາວ​ສະ​ແຫວ​ງບຸນ​ຂອງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ປະສົມ​ຮ່ວມ” ​ແລະ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄັ້ງຕໍ່​ໄປ ​ແມ່ນຈະ “ຮ້າຍ​ແຮງ​ແລະ​ເຈັບ​ປວດ​ຂົ່ມ​ຂື່ນ​ກວ່າ​ນີ້.”

ການ​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ໄດ້​ນຳ​ຂຶ້ນ​ມາເຜີຍແພ່​ໂດຍ ກຸ່ມ​ຊິ້ງຊອມ​ SITE.
​ແຕ່​ວ່າ ລັດຖະມົນຕີ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ຕາ​ຈີ​ກິ​ສຖານ ທ່ານ ຣາມາ​ຊອນ ຣັກຄິມ​ໂຊດາ
(Ramazon Rakhimzoda) ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທັງຫຼາຍ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້ຕັດສິນ​ໃຈ
ຢ່າງ​ແນ່ນອນເທື່ອ​ວ່າ ມັນ​ແມ່ນ​ການໂຈມ​ຕີ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຫຼື​ບໍ່ ຫຼືແມ່ນ​ການ​ປຸ້ນສະດົມ.

“ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ປະນາມ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເຫດຜົນ, ຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສລົດ​ໃຈ​
ໄປ​ຍັງ​ບັນດາ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ດ້ວຍ, ​ແລະ​ຂໍຈົ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​
ຈົ່ງ​ຟື້ນ​ຕົວ ​ແຂງ​ແຮງ​ໃນ​ໄວໆ,” ຊຶ່ງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຖະ​ແຫຼງການ​ ຈາກ​ສະຖານ​ເອກ​ອັກຄະ
|​ລັດຖະທູດ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ໃນ​ເມືອງດຸ​ຊານ​ເບ ​ໄດ້​ລະບຸ​ໄວ້.

ບັນດາ​ນັກ​ການ​ທູດ ຍັງໄດ້​ອອກ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຕໍ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ຕາ​ຈີ​ກິ​ສຖານ ​ໃນອັນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອີ້ນ​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ຮັບ​ມື​ແບບ​ມື​ອາຊີບ​ແລະ​ໄວວາ.

​ສະຖານ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ ​ໄດ້​ກ່າວໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ຕົນ​ບໍ່​ໄດ້​ເຊື່ອ​ວ່າ ມັນ​ມີ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ຕໍ່​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ໃນ​ຕາ​ຈີ​ກິ​ສຖານ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພາຍທີ່ດຶງມາຈາກວີດີໂອ ຈາກ AFPTV ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງກອງປະຊຸມຂ່າວ ທີ່ນຳພາໂດຍ ລັດຖະມົນຕີພາຍໃນຂອງຕາຈີກິສຖານ ທ່ານ ຣາມາຊອນ ຣັກຄິມໂຊດາ (Ramazon Rakhimzoda) ຂອງເມືອງດູຊານເບ, 30 ກໍລະກົດ 2018.
ພາຍທີ່ດຶງມາຈາກວີດີໂອ ຈາກ AFPTV ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງກອງປະຊຸມຂ່າວ ທີ່ນຳພາໂດຍ ລັດຖະມົນຕີພາຍໃນຂອງຕາຈີກິສຖານ ທ່ານ ຣາມາຊອນ ຣັກຄິມໂຊດາ (Ramazon Rakhimzoda) ຂອງເມືອງດູຊານເບ, 30 ກໍລະກົດ 2018.

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