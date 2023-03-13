ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນວັນອາທິດວານນີ້ ສຳລັບການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດທີ່ສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຜູ້ນຶ່ງ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກນັກຂ່າວກຸ່ມນຶ່ງ ແລະເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ໃນເມືອງມາຊາ-ອີ-ຊາຣີຟ (Mazar-i-Sharif) ທາງພາກເໜືອຂອງອັຟການິສຖານ ໃນອາທິດນີ້, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອເອັຟພີ (AFP).
ການວາງລະເບີດໃນວັນເສົາຜ່ານມາ ມີເກີດຂຶ້ນໃນງານສະຫລອງເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ ແກ່ພວກນັກຂ່າວອັຟການິສຖານ ແລະໄດ້ມີຂຶ້ນສອງມື້ຫຼັງຈາກຜູ້ວາງລະເບີດສະຫລະຊີບໄດ້ສັງຫານເຈົ້າແຂວງໆ ບາລຄ໌ (Balkh) ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໃນການໂຈມຕີທີ່ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS ເຊັ່ນກັນ.
ການໂຈມຕີຕໍ່ພວກນັກຂ່າວແມ່ນເກີດມາຈາກ “ລູກລະເບີດຢູ່ໃນຫີບ ທີ່ພວກນັກຕໍ່ສູ້ຂອງ IS ສາມາດເອົາໄປວາງໄວ້ ແລະຈຸດຄະນວນໃຫ້ລະເບີດຂຶ້ນໄດ້” ຢູ່ໃນງານທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສູນວັດທະນະທໍາ ມາຊາ-ອີ-ຊາຣີຟ (Mazar-i-Sharif), ເມືອງເອກຂອງແຂວງບາລຄ໌ (Balkh), ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວອາມັກ (Amaq) ທີ່ເປັນອົງການຂ່າວທາງເວັບໄຊທ໌ຂອງກຸ່ມ IS.
ຖະແຫຼງການນັ້ນກ່າວອີກວ່າ “ການວາງລະເບີດແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ການໂຮມຊຸມນຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນສູນກາງຊາວຊີໄອ (Shiite) ເພື່ອມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ນັກຂ່າວຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອົງການທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບສົງຄາມ ແລະການປຸກລະດົມຕໍ່ ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ, ໃນຂະນະທີ່ນັກຂ່າວ 5 ຄົນ ແລະເດັກນ້ອຍ 3 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດທີ່ວ່ານີ້.