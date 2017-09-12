ຜູ້ຄົນຢູ່ລັດ ຟລໍຣິດາ ຮັບມືກັບ ຜົນກະທົບ ຂອງ ເຮີຣິເຄນເອີມາ

ຫລາຍໆຄົນຢູ່ໃນລັດ Florida ຂອງສະຫະລັດ ຈະໄດ້ເຫັນຄວາມເສຍຫາຍໃນວັນອັງ
ຄານມື້ນີ້ ທີ່ໄດ້ປະປ່ອຍໄວ້ໂດຍເຮີຣິເຄນ Irma ໃນຂະນະທີ່ເຄິ່ງນື່ງຂອງປະຊາຊົນຂອງ
ລັດ ຍັງບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ແລະຖະໜົນຫົນທາງຫລາຍໆແຫ່ງຍັງຖືກ ນໍ້າຖ້ວມ ຫລືເຕັມໄປ
ດ້ວຍຊາກເພພັງ.
ເມືອງ Monroe ໄດ້ຕຽມພ້ອມ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດເໜືອສຸດຂອງເກາະ
ດອນທີ່ຍື່ນອອກໄປຫຼື ເຂດ Keys ໃນລັດ Florida ກັບຄືນໄປຍັງບ້ານເຮືອນໃນຂະນະ
ສ່ວນທີ່ເຫລືອຂອງບັນດາເກາະດອນຍັງປິດທາງຫລວງທີ່ຖືກທຳລາຍ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ກ່າວວ່າ ການກວດກາຂົວຂ້າມທັງໝົດ 42 ແຫ່ງໄດ້ເສດສິ້ນລົງ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າຫາເກາະ
ດອນຕ່າງໆຢູ່ເຂດ Keys ຊຶ່ງທັງໝົດໄດ້ກວດສອບວ່າ ມີຄວາມປອດໄພດີ.
ເຂດ Keys ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນທຳອິດຂອງລັດ Florida ທີ່ໄດ້ຖືກຖະຫລົ່ມໂດຍເຮີຣິ
ເຄນທີ່ຮ້າຍແຮງໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ໄດ້ສົ່ງກຳ
ປັ່ນສາມລຳເພື່ອຊ່ວຍກູ້ໄພ ແລະຄວາມພະຍາຍາມຊອກຫາ ທີ່ຮວມ ທັງການຊອກຄົ້ນ
ຫາບັນດາເຮືອນຊານທີ່ຖືກທຳລາຍ ທີ່ອາດມີບັນ ດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງພາຍຸຢູ່ໃນນັ້ນ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດ Florida ທ່ານ Rick Scott ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຫລັງຈາກໄດ້ບິນ
ຂ້າມໝູ່ເກາະວ່າ “ຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າອອກໄປຢູ່ກັບຄົນທີ່ຢູ່ເຂດ Keys. ມີຄວາມ
ເສຍຫາຍໜັກ ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ຫວັງວ່າທຸກໆຄົນ ທ່ານຮູ້ ໄດ້ລອດຊີວິດ. ມັນເປັນພາ
ຍຸໂຫດຮ້າຍທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ.”
ທ່ານ Scott ກ່າວວ່າ ການຟື້ນໂຕຈາກພາຍຸ Irma ຈະເປັນ “ຫົນທາງອັນຍາວນານ”
ສຳລັບລັດ. ທ່່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ພວກຊ່າງໄຟຟ້າ 23,000 ຄົນຈາກລັດ
Florida ແລະອີກຫລາຍພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກລັດຕ່າງໆ ໄດ້ພາ
ກັນເຮັດວຽກເພື່ອຟື້ນຟູບໍລິການ ແຕ່ວ່າຄົນຈຳນວນນຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຕຽມລໍຖ້າ ການບໍ່ມີໄຟ
ຟ້າໃຊ້ເປັນເວລາຫລາຍອາທິດ.
ມີການຖິ້ມໂທດໃສ່ເຮຣິເຄນ Irma ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍຫ້າຄົນ ຢູ່ໃນລັດ
Florida ສອງຄົນຢູ່ໃນລັດ Georgia ແລະອີກສອງຄົນຢູ່ໃນລັດ South Carolina.
ພາຍຸໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 35 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ຜັດຜ່ານເຂົ້າສູ່ໝູ່ເກາະ ໃນ
Caribbean ອາທິດແລ້ວນີ້.
ພາຍຸໄດ້ອ່ອນກຳລັງລົງກາຍເປັນພາຍຸເຂດຮ້ອນ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ມີຝົນລົງມາຢູ່ໃນຫລາຍ
ເຂດ ຂອງລັດ North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama,
Mississippi, Tennessee ແລະ Kentucky ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ