ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອີຣັກໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄົນ ໃນການໂຈມຕີພວກປະທ້ວງທີ່ເມືອງກາບາລາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນແລ້ວ ຍັງມີອີກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ດຳເນີນມາເປັນມື້ທີ 5 ລຽນຕິດ.
ພວກປະທ້ວງບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຫ້າມອອກນອກເຮືອນສະບັບໃໝ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣັກ ບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນໂຮມຊຸມນຸມກັນຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແຕ່ທ່ຽງຄືນຫາຫົກໂມງເຊົ້າ.
ມີຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ 100 ກວ່າຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນການປະທະກັນລະຫວ່າງພວກປະທ້ວງແລະຕຳຫຼວດ.
ມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະຖອນສິດພິເສດແລະເງິນລາງວັນຂອງພວກນັກການເມືອງອະວຸໂສ ຮວມທັງປະທານາທິບໍດີ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລະລັດຖະມົນຕີໃນຄະນະລັດຖະບານ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຜົນຫຍັງຫຼາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຜ່ອນເບົາລົງ.
ພວກນັກຮຽນນັກສຶກສາແລະພວກປະທ້ວງອື່ນໆ ມີຄວາມໂກດແຄ້ນຕໍ່ການກ່າວຫາໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ການເຕີບໂຕທີ່ຊັກຊ້າຂອງເສດຖະກິດ ແລະການໃຫ້ບໍລິການທີ່ຂີ້ຮ້າຍຂອງລັດຖະບານທັງໆທີ່ອີຣັກເປັນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີຈາກການຂາຍນ້ຳມັນ.
ພວກນັກຮຽນນັກສຶກສາໄດ້ພາກັນບໍ່ໄປເຂົ້າຮຽນ ແລະທວງໃຫ້ລັດຖະບານລາອອກ.
ການປະທ້ວງຢ່າງຮຸນແຮງຮອບຫຼ້າສຸດຢູ່ນະຄອນຫຼວງແບັກແດດແລະຫົວເມືອງອື່ນໆຂອງອີຣັກ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 86 ຄົນ ນັບແຕ່ວັນສຸກແລ້ວເປັນຕົ້ນມາ. ຈຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເພີ້ມໃສ່ 150 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດໄປ ໃນການເດີນຂະບວນ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້.