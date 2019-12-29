ຜູ້ປະທ້ວງໃນປະເທດ ອີຣັກ ເມື່ອວັນເສົາວານນີ້ ໄດ້ປິດບໍ່ນ້ຳມັນທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ແລະ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຕັດໄຟຟ້າຢູ່ສະຖານທີ່ນັ້ນ ທ່າມກາງຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ໄດ້ທຳລາຍນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພື້ນທີ່ສ່ວນຫຼາຍໃນພາກໃຕ້ຂອງ ອີຣັກ ນັບຕັ້ງແຕ່ຄວາມໂມໂຫຂອງສາທາລະນະໄດ້ເກີດຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດເກືອບສາມເດືອນກວ່າ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ.
ອົງການຂ່າວ ຮອຍເຕີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຮ້ອງຄຳວ່າ “ບໍ່ມີບ້ານເກີດ, ບໍ່ມີນ້ຳມັນ” ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ປິດບໍ່ນ້ຳມັນ ນາສຊີຣິຢາ, ເຊິ່ງຜະລິດນ້ຳ 90,000 ຖັງຕໍ່ມື້, ໃນວັນເສົາວານນີ້.
ອົງການຂ່າວນັ້ນໄດ້ອ້າງເຖິງ “ແຫຼ່ງຂ່າວດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງນຶ່ງ ແລະ ນ້ຳມັນສອງແຫ່ງ” ວ່າບໍ່ນ້ຳມັນນັ້ນໄດ້ຖືກປິດລົງ.
ອີຣັກ ໄດ້ປະສົບບັນຫາວຸ້ນວາຍເກືອບສາມເດືອນແລ້ວ ດ້ວຍການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານ ອີຣ່ານ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ນຳພາເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ແລະ ມີການປາບປາມທີ່ຮຸນແຮງໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່.
ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຕິໜິຕິຕຽນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຂາດວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການຂາດຄວາມສາມາດຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.
ຫຼາຍຄົນໄດ້ກໍໄດ້ກ່າວປະນາມອິດທິພົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສິ້ນສຸດລະບົບທີ່ຖືກວາງຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກທີ່ນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ ໃນປີ 2003, ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມຜູ້ທີ່ມີອຳນາດຂອງປະເທດ, ແລະ ຄວາມເອກະລາດໃນຕຳແໜ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຣັກ ທ່ານ ອາແດລ ອັບດຸລ-ມາດີ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ລົງຈາກຕຳແໜ່ງຈາກການກົດດັນຂອງສາທາລະນະ, ແນວໃດກໍຕາມທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຄົງເປັນຮັກສາການຊົ່ວຄາວ ຈົນກວ່າຈະມີການເລືອກນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ