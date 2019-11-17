ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ດັນເຂົ້າໃກ້ເຂດທີ່ຖືກປົກປ້ອງກວ່າເກົ່າໃນວັນເສົາວານນີ້ ໃນໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ ແບັກແດດ ເຊິ່ງແມ່ນເຂດທີ່ມີສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖານທູດຂອງຕ່າງປະເທດຫຼາຍແຫ່ງຕັ້ງຢູ່, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການແພດຂອງ ອີຣັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຍຶດການຄວບຄຸມຈະຕຸລັດຍຸດທະສາດ ຄີລານີ ແລະ ສ່ວນນຶ່ງຂອງຂົວທີ່ນຳໄປສູ່ບໍລິເວນຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເຂດສີຂຽນ ທີ່ລວມມີຕຶກອາຄານຂອງລັດຖະບານ ແບັກແດດ.
ຫຼັງຈາກການປະທ້ວງທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ປາກົດວ່າໄດ້ຜ່ອນຄາຍລົງນັ້ນ, ລະເບີດແຕກໃນຕອນແລງຂອງວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ຈະຕຸລັດ ຕາຣຽກ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ເຊິ່ງແມ່ນສູນກາງຂອງການເຄື່ອນໄຫວປະທ້ວງນັ້ນ, ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 18 ຄົນ.
ລະເບີດແຕກອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນສຸກ ໃນເມືອງ ນາສຊີຣິຢາ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ 18 ຄົນບາດເຈັບ.
ມັນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງແນ່ນອນໃນທັນທີວ່າ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການລະເບີດນັ້ນ.
ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ຍ້ອນຄວາມອຶດອັດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ການຂາດວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາການປະທ້ວງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂັບໄລ່ຜູ້ມີອຳນາດຂອງ ອີຣັກ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະ ປະຕິຮູບລັດຖະບານ ເພື່ອກຳຈັດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ໄດ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນຫຼັງຈາກການໂຄ່ນລົ້ມຜູ້ນຳຜະເດັດການທ່ານ ຊັດດາມ ຮຸສເຊນ ໃນການຮຸກຮານ ອີຣັກ ທີ່ນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ ໃນປີ 2003.
ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ແບັກແດດ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ອີຣັກ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ.