ໃນຂະນະທີ່ແບັກແດດ ກຳລັງມືດລົງໃນຕອນຄ່ຳຄືນວັນສຸກຜ່ານມາ ພວກຊາຍໜຸ່ມຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ຖືກຳບັງເຮັດດ້ວຍເຫຼັກທີ່ຕັດເຄິງຈາກຖັງນ້ຳມັນ ໄດ້ພາກັນບຸກເຂົ້າໄປໃນຝຸງຄົນທີ່ກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ສ່ວນຕຳຫຼວດປາບຈະລາຈົນ ໄດ້ເຄື່ອນກຳລັງໄປໜ້າຜ່ານຂົວແຫ່ງນຶ່ງ ເພື່ອກົດດັນພວກປະທ້ອງໃຫ້ກັບຄືນໄປພ້ອມດ້ວຍການຍິງປືນ ແລະແກັສນ້ຳຕາເຂົ້າໃສ່ພວກເຂົາ. ຄວັນຈາກການເຜົາຢາງລົດພັດໝຸນຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າໃນຄືນມື້ນັ້ນ.
ອັກສອນສີຂາວທີ່ຂຽນໃສ່ຖັງນ້ຳມັນທັງຫຼາຍ ອ່ານວ່າ “ລະວັງ ພວກຍອມຕາຍກຳລັງເຄື່ອນໜ້າ.”
ມາເຖິງຕອນເຊົ້າ ຊາຍໜຸ່ມອີກສອງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ. ຢູ່ໃນເມືອງບາສຣາ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຕູບຜ້າ ກໍໄດ້ຖືກເຜົາໄໝ້ຢູ່ທີ່ຄ້າຍອັນເປັນຈຸດບ່ອນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ນັ່ງປະທ້ວງ ແລະພວກປະທ້ວງຢູ່ໃນເມືອງຄາຣບາລາ ໄດ້ກຽມພ້ອມເພື່ອການປະທະກັບຕຳຫຼວດອີກນຶ່ງວັນ.
ທ່າມກາງຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຄືນວັນສຸກນັ້ນ ຂໍ້ຄວາມທວີດເຕີ້ພຽງອັນດຽວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການພິກປີ້ນ. ການຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໃນອີຣັກ ອ່ອນກຳລັງລົງໄດ້ ຢ່າງຊັດເຈັນ.
ນັກສອນສາສະໜາຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ ທ່ານມຸກຕາດາ ອາລ-ຊາເດີ ກໍໄດ້ຖອນການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງໄປໂດຍປະລິຍາຍ ແລະຈຳພວກທີ່ເປັນລູກສິດຂອງທ່ານນັ້ນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທ້ວງ ກໍໄດ້ພາກັນເກັບມ້ຽນຕູບຜ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະໄດ້ພາກັນອອກໄປຈາກສະຖານທີ່ຕັ້ງຕູບທັງຫຼາຍ.
ປາສະຈາກການສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານຊາເດີແລ້ວ ພວກປະທ້ວງໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກທະຫານບ້ານຫຼາຍຄົນ ແລະກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອີຣັກ ຈະພະຍາຍາມຍຸຕິການຕັ້ງຕູບເພື່ອນັ່ງປະທ້ວງທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ເກືອບສີ່ເດືອນແລ້ວນັ້ນ ແລະການໂຮມຊຸມນຸມ ຢູ່ໃນອີຣັກ ທີ່ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະພາບການທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.
ໃນທັນທີທັນໃດ ພວກປະທ້ວງຢູ່ໃນແບັກແດດ ກໍໄດ້ສູນເສຍການຄວບຄຸມ ຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານຕ່າງໆໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ ແລະໄດ້ພາກັນຖອຍໄປຕັ້ງຢູ່ໃນຈະຕຸລັດຕາຮີຣ ທີ່ເປັນຈຸດສູນກາງຂອງການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ໃນວັນເສົາວານນີ້ ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກປະທ້ວງກຸ່ມອື່ນໆ ໂດຍຮ່ວມກັນຊຸມນຸມຂຶ້ນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຢູ່ພາຍໃນຈະຕຸລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ.