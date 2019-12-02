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ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ອີ​ຣັກ ຮັບ​ເອົາ ການ​ລາ​ອອກ ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອີ​ຣັກ, ທ່ານ ອັບ​ດຸ​ລ ມາ​ດີ.

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ ອີ​ຣັກ ໄດ້​ຮັ​ບ​ເອົາ​ການ​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອັ​ບ​ດຸ​ລ ມາ​ດີ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້, ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຄາດ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ດົນ​ເກືອບ​ສອງ​ເດືອນ​ຢຸດ​ໄດ້.

ທ່ານ ມາ​ດີ ໄດ້​ລາ​ອອກ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບາ​ຮາມ ຕໍ່​ໄປ​ຈະ​ຂໍ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ການ​ເມືອງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ ​ໃນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ໃໝ່.

ແຕ່ນີ້​ອາດ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງຫຼາຍ​ອາ​ທິດ ເພາະ​ວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ແນ່ນອນວ່າ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ພັກ​ໃດ​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ.

ທ່ານ ມາ​ດີ ແລະ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຈະ​ຢູ່​ຕໍ່​ໃນ​ການ​ຮັບ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ຜູ້​ຄວບ​ຄຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຈົນ​ກວ່າ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ໃໝ່​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ.

ການ​ລາ​ອອກ​ຂອງ​ທ່ານ ມາ​ດີ ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ພໍ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າມັນ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ໃໝ່​ເຂົ້າ​ມາ​ຄວບ​ຄຸມ​ແທນ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະ​ບົບ​ການ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ, ເຊິ່ງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອີ້ນ​ວ່າ ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ, ບໍ່​ເໝາະ​ສົມ ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງຫຼາຍ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຊາວ ອີ​ຣັກ ທີ່​ທຸກ​ຍາກ ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ມີ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ​ກໍ​ຕາມ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ອີ​ຣັກ ທ່ານ ອາ​ເມັດ ອາ​ລ-ຈາ​ບູ​ຣີ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ ພະ​ແນກ ເຄີ​ດິ​ສ ວ່າ “ຄື​ທີ່​ທ່ານ​ຮູ້, ພັກ​ການ​ເມືອງ​ໃນ ອີ​ຣັກ ໄດ້​ພົວ​ພັນ​ໃນ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ, ບໍ່​ແມ່ນ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ. ບັນ​ດາ​ພັກ​ການ​ເມືອງ​ຈະ​ໃຫ້​ຄົນ​ໃດ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ພັກ​ການ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ພົວ​ພັນ​ໃນ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ ແລະ ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເງິນ​ໃນຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນ.”

ທ່ານ ອາ​ລ-ຈາ​ບູ​ຣີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ລາ​ອອກ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ປະ​ມານ​ສອງ​ເດືອນ​ຊ້າ​ເກີ​ນ​ໄປ, ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ​ທ່ານ​ຄວນ​ລາ​ອອກ​ຕອນ​ທີ່​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ ອີ​ຣັກ ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ, ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກໍ​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ເມື່ອກອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ອີ​ຣັກ ໄດ້​ຍິງ​ປືນ​ໃສ່​ຜູ້​ເດີນ​ຂະ​ບວນ ເພື່ອ​ຢຸດ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈາກ​ການ​ປີນ​ຂ້າມ​ສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງ​ທີ່​ເປັນ​ຄອນ​ກ​ຣີດ ອ້ອ​ມ​ຕຶກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ແບັກ​ແດດ. ອີກ 9 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເກືອບ 400 ຄົນ ແລະ ບາດ​ເຈັບຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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