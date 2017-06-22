ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ ທຳລາຍ ວັດອິສລາມ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກ ຂອງອີຣັກ

ວັດອິສລາມ al-Nuri ທີ່ເປັນສັນຍາລັກ ຂອງເມືອງ Mosul ແລະ ມີຫໍຄອຍອຽງໜ້ອຍນຶ່ງ
ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ໃນຊື່ al-Hadba ແປວ່າ “ຫລັງກ່ອມ” ແມ່ນບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ເພາະມັນ
ໄດ້ຖືກທຳລາຍໂດຍກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງຂອງອີຣັກ ໄດ້ພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະຂັບໄລ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍນີ້ ອອກຈາກທີ່ໝັ້ນແຫ່ງສຸດທ້າຍຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອີຣັກ ທ່ານ Haider al-Abadi ໄດ້ປະກາດຜ່ານທາງ Twitter
ຂອງທ່ານ ເມື່ອຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ການທຳລາຍຫໍຄອຍ al-Hadba ແລະ
ວັດ al-Nuri ຖືເປັນການຍອມຮັບເຖິງຄວາມຜ່າຍແພ້ຢ່າງເປັນທາງການ.”
ວັດອິສລາມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຍຸກສະໄໝກາງ ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ວ່າເປັນວັດໃຫຍ່ຂອງ
ເມືອງ Mosul ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ທີ່ນັ້ນມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 800 ປີ ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ຜູ້ນຳ
ກຸ່ມລັດອິສລາມ Abu Bakr al-Baghdadi ໄດ້ປະກາດຕົນເອງ ເປັນຜູ້ນຳ ຂອງ
ສາສະໜາ ອິສລາມ ເມື່ອປີ 2014 ໃນດິນແດນບາງສ່ວນ ຂອງອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບຂອງອີຣັກ ທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຂອງຕົນ ແມ່ນຢູ່
ປະມານ 50 ແມັດ ຈາກວັດອິສລາມດັ່ງກ່າວ ໃນຄ່ຳຄືນຂອງວັນພຸດວານນີ້ ເມື່ອພວກ
ຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ “ໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳ ທີ່ເປັນປະຫວັດການອີກຄັ້ງນຶ່ງ ດ້ວຍ
ການທຳລາຍ” ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້.
ອົງການຂ່າວ Amaq ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ອອກ ຖະແຫລງການຂອງຕົນ ດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້ທີ່ໂຕ້ແຍ້ງ ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ເຮືອບິນ ສະຫະລັດ ໄດ້ທຳລາຍວັດອິສລາມແຫ່ງນັ້ນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ກຳລັງແນວໂຮມ ໄດ້ປະຕິເສດໃນທັນທີ ຕໍ່
ການກ່າວຫາຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ.
ພົນຕີ Joseph Martin ຮັບຜິດຊອບບັ້ນລົບ Inherent Resolve ໄດ້ກ່າວ ໃນ
ຖະແຫລງການ ສະບັບນຶ່ງ ໂດຍໃຊ້ຄຳຫຍໍ້ ສຳລັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ວ່າ “ໃນຂະນະທີ່
ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອີຣັກ ທີ່ເປັນພາຄີ ຂອງພວກເຮົາ ເຄື່ອນເຂົ້າ
ໄປໃກ້ ວັດອິສລາມ al-Nuri ຢູ່ນັ້ນ ກຸ່ມ ISIS ໄດ້ທຳລາຍຊັບສົມບັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ອັນນຶ່ງຂອງເມືອງ Mosul ແລະ ອີຣັກ.”
ພົນຕີ Martin ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄວາມເສຍຫາຍນີ້ ແມ່ນຕົກ
ຢູ່ທີ່ໜ້າປະຕູຂອງ ກຸ່ມ ISIS” ຊຶ່ງທ່ານເອີ້ນ ການກະທຳນີ້ ວ່າ ເປັນ “ອາຊະຍາກຳ
ຕໍ່ປະຊາຊົນເມືອງ Mosul ແລະ ຊາວອີຣັກໝົດທຸກຄົນ.”
ວັດອິສລາມ al-Nuri ໄດ້ຖືວ່າ ເປັນສະຖານທີ່ພິເສດ ທີ່ເປັນຕຳນານ ຂອງກຸ່ມລັດ
ອິສລາມ.
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