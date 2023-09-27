ເກີດໄຟໄໝ້ ຢູ່ພິທີແຕ່ງງານ ໃນອີຣັກ ຫລາຍກວ່າ 100 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະບາດເຈັບ150 ຄົນ

ໄຟໄໝ້ຢູ່ບ່ອນຈັດພິທີແຕ່ງງານແບບຄຣິສຕຽນ ທາງພາກເໜືອອີຣັກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 100 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 150 ຄົນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໂດຍເຕືອນວ່າຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດເພີິ້ມຂຶ້ນຕື່ມ.
ໄຟໄໝ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນແຂວງນີເນເວຂອງປະເທດອີຣັກ ຢູ່ໃນເຂດຮໍານາດີຢາ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວ. ເຂດດັ່ງກ່າວເປັນເຂດທີ່ຊາວຄຣິສຕຽນອາໄສຢູ່ ນອກເມືອງໂມຊູລ 335 ກິໂລແມັດ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນຫລວງແບກແດັດ.
ຮູບພາບຈາກໂທລະພາບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແປວໄຟພຸ້ງຂຶ້ນຈາກບ່ອນແຕ່ງງານ ໃນຂະນະທີ່ໄຟໄດ້ໄໝ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ຫລັງຈາກເກີດໄຟໄໝ້ຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ຊາກເຫລັກ ແລະເທົ່າຖ່ານຕ່າງໆທີີ່ເຫັນຢູ່ນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຄົນພາກັນຍ່າງຜ່ານບ່ອນເກີດໄຟ ໄໝ້ ພຽງແຕ່ມີແສງໄຟມາຈາກກ້ອງຖ່າຍໂທລະພາບແລະໄຟຈາກບັນດາໂທລະ ສັບມືຖືຂອງຄົນທີ່ມາເບິ່ງ.
ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດ ໄດ້ໄປເຖິງໂຮງໝໍ ໄດ້ຮັບອັອກຊີເຢັນ ແລະຜ້າພັນບາດ ໃນຂະນະທີ່ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າຍ່າງເລາະຕາມຮ່ອມທາງຍ່າງ ແລະພະນັກງານຢູ່ທາງນອກ ໄດ້ຈັດແຈງຕຽມບັ້ງອອກຊີເຢັນໄວ້ຕື່ມ.