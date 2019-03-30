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ອີ​ຣັກ ຢາກ​ໃຫ້ ນັກ​ລົບ ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຈ່າຍ​ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ ໃນ​ໂທດ​ກຳ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ ກໍ່​ຂຶ້ນ

ທະ​ຫານ​ອີ​ຣັກ​ຄົນ​ນຶ່ງ ພວມກວດ​ເບິ່ງ​ ອະ​ດີດອຸ​ໂມງ ທາງ​ລົດ​ໄຟ ທີ່​ມີ​ທຸງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​​ອິ​ສ​ລາມ​ຕິດ​ຢູ່ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 1 ມີ​ນາ 2017.

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ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາແຫ່ງ​ຊາດອີ​ຣັກ ທວງ​ໃຫ້​ສະ​ມາ​ຊິກ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ໃຊ້​ໜີ້​ໃນການ​ກໍ່​ໂທດ​ກຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ການຕິດ​ຄຸກ​ ຫຼື​ໂທດ​ປະ​ຫານຊີ​ວິດເທົ່າ​ນັ້ນ.

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອີ​ຣັກ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອີ​ຣັກ​ຄວນໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ນຳ​ດ້ວຍ.

ທ່ານ​ໂມ​ຮຳ​ເໝັດ ອາ​ລ-ຮາ​ລ​ບູ​ຊີ ​ຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ຫຼັງ​ຈາກ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິ​ງ​ຕັນ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ “​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອີ​ຣັກຈະ​ຮຽກ​ຮ້ອງຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ຕໍ່​ທຸກໆ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ຕົນ ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ກໍ່ໂທດ​ກຳ​ຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣັກ ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອີ​ຣັກ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນອັນ​ຕະ​ລາຍ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ນຳເອົວ​ພວກ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກອນ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ມາ​ລົງ​ໂທດ ແລະ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃຫ້​ແກ່​ອີ
ຣັກ ໃນ​ໂທດ​ກຳ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ກໍ່​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣັກແລະ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ​ອີ​ຣັກ.”

ທ່ານອາ​ລ-ຮາ​ລ​ບູ​ຊີ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຜ່ານ​ນາຍ​ພາ​ສາ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ໃດໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ເວ​ລາ​ໃດ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອີ​ຣັກ ຈະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ຫຼື​ກ່ຽວກັບ​ວ່າ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕ່າງໆ ຈະ​ຄິດ​ໄລ່​ຄຳ​ນວນ​ ແລະ​ຍື່ນ​ຟ້ອງ​ແບບ​ໃດ.

​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອີ​ຣັກ ທ່ານ​ໂມ​ຮຳ​ເໝັດ ອາ​ລ-ຮາ​ລ​ບູ​ຊີກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ຫລ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 29 ມີ​ນາ 2019.
​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອີ​ຣັກ ທ່ານ​ໂມ​ຮຳ​ເໝັດ ອາ​ລ-ຮາ​ລ​ບູ​ຊີກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ຫລ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 29 ມີ​ນາ 2019.

ໃນ​ລະ​ຫວ່າ​ງ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ນັ້ນ ທ່ານອາ​ລ-ຮາ​ລ​ບູ​ຊີ​ ​ເວົ້າ​ວ່າ ອີ​ຣັກ​ຍັງ​ຈະຊອກ​ຫາ​ທາງ​ເພື່ອ​ໃຫ້ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຕ່າງ​ຊາດ​ແຕ່​ລະ​ຄົ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕ່າງໆ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ອີ​ຣັກ ຈ່າຍ​ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ. ມັນ​ເປັນ​ສິດ​ທີ່ອີ​ຣັກ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນຊົດ ​ເຊີຍໃຫ້​ແກ່​ຄອບ​ຄົວ ທີ່​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ຊັບ​ສິນ ທີ່​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້ ອີ​ຣັກ​ເລີ້ມ​ດຳ​ເນີນ​ການ ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ຕໍ່​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ເປັນ​ນັກ​ລົບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຊາວ​ຝ​ຣັ່ງ​ຈຳ​ນວນ 14 ຄົນ ທີ່​ຖືກ​ກຳ​ລັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈັບ​ໄດ້​ຢູ່ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ແລະ​ມອບ​ໃຫ້​ອີ​ຣັກ​ນຳ​ໂຕ​ໄປ​ຂັງ​ໄວ້.

ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້​ແບບ​ຂໍ​ສະ​ຫງວ​ນ​ຊື່ ເວົ້າ​ວ່າ ທັງ 14 ຄົນ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ເຊັນ​ຮັບ​ສາ​ລະ​ພາບ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າເຄີຍ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່ທີ່​ເມືອງ​ໂມ​ຊູ​ລ ໃນ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣັກ ​ລະ​ຫວ່າງ​ປີ 2014 ຫາ​ປີ 2017 ເວ​ລາ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ.

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