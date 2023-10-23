ອີຣັກ ຕັດສິນຈໍາຄຸກລູກສາວຂອງ ທ່ານຊັດດາມ ຮຸສເຊນ ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນພັກການເມືອງ ທີ່ຖືກຫ້າມໄປແລ້ວ

ສານແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ, ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ຕັດສິນໂທດໃຫ້ລູກສາວຂອງປະທານາທິບໍດີຜະເດັດການຂອງອີຣັກ ທ່ານຊັດດາມ ຮຸສເຊນ (Saddam Hussein) ທີ່ໄດ້ອາໄສພັດຖິ່ນໃນຕ່າງປະເທດນັ້ນ ຖືກຂັງຄຸກເປັນເວລາ 7 ປີ ໃນຂໍ້ຫາ "ສະໜັບສະໜູນ" ພັກ ບາດທ໌ (Baath) ທີ່ບໍ່ຖືກກົດ ໝາຍຂອງພໍ່ນາງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ພັກດັ່ງກ່າວນີ້ຖືກຍຸບ ແລະຖືກຫ້າມຫລັງຈາກ ທ່ານ ຮຸສເຊນ ຖືກໂຄ່ນລົ້ມໃນລະຫວ່າງການບຸກເຂົ້າ ອິຣັກ ທີ່ນໍາໜ້າໂດຍສະຫະລັດ ໃນປີ 2003.
ອີງຕາມຄໍາຕັດສິນ, ເຊິ່ງອົງການຂ່າວ AFP ສາມາດທົບທວນນັ້ນ, ທ່ານນາງ ຣາກາດ ຮຸສເຊນ (Ragad Saddam Hussein) ຖືກພົບວ່າມີຄວາມຜິດໃນ ອາຊະຍາກໍາກ່ຽວກັບການ "ສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາຂອງພັກ ບາດທ໌ ທີ່ຖືກສັ່ງຫ້າມ ໄປແລ້ວ," ໃນລະຫວ່າງທີ່ນາງໃຫ້ສໍາພາດທາງໂທລະພາບໃນປີ 2021.
ປະເທດອີຣັກໃນປັດຈຸບັນນີ້, ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ສະແດງຮູບພາບ ຫຼື ຄຳຂວັນ ທີ່ສົ່ງເສີມຕໍ່ລະບອບການປົກ ຄອງທີ່ຖືກໄລ່ອອກຈາກອໍານາດໄປແລ້ວນັ້ນ ສາມາດຖືກດຳເນີນຄະດີໄດ້.
ຄໍາຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງການສໍາພາດທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບການທີ່ນາງ ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ.
ແຕ່ໃນປີ 2021, ທ່ານນາງ ຮຸສເຊນ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບສະພາບການຕ່າງໆ ຂອງອີຣັກ ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງພໍ່ນາງ ຈາກປີ 1979 ຫາປີ 2003 ທາງຊ່ອງໂທລະພາບ ອາລ-ອາຣາບີຢາ (Al-Arabiya) ຂອງ ຊາອຸດີອາຣາເບຍ.