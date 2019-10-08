ປະທານາທິບໍດີອີຣັກ, ທ່ານ ບາແຮມ ຊາລີ (Barham Salih) ໄດ້ຕຳໜິຢ່າງແຮງ ຕໍ່ການໂຈມຕີພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ແລະພວກນັກຂ່າວ ພາຍຫລັງທີ່ມີການເດີນຂະບວນປະທ້ວງແກ່ຍາວມາໄດ້ 1 ອາທິດ ແລະການປະທະທີ່ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫລາຍກວ່າ 100 ເສຍຊີວິດ ແລະ 6,000 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ທ່ານເອີ້ນພວກທີ່ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ເປັນອາດຊະຍາກອນ ແລະສັດຕູ ແລະ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ໃຊ້ການຄຳປາໄສທີ່ກ່າວຜ່ານທາງໂທລະພາບເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິສະພາບການເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ທ່ານ ຊາລີ ເວົ້າວ່າ ອີຣັກໄດ້ປະສົບກັບການຖືກທຳລາຍ, ການນອງເລືອດ, ສົງຄາມ ແລະການກໍ່ການຮ້າຍ ມາພໍແລ້ວ.
ຝ່າຍທະຫານໄດ້ຍອມຮັບກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ໄດ້ໃຊ້ "ກຳລັງແຮງເກີນໄປ" ຢູ່ໃນການປະເຊີນໜ້າກັນກັບພວກປະທ້ວງຢູ່ໃນຄຸ້ມເມືອງຊາດຂອງນະຄອນຫລວງແບັກແດດນັ້ນ.
ລັດຖະບານໄດ້ເອົາບາດກ້າວໃນຖອນກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພອອກຈາກຂົງເຂດດັ່ງກ່າວໄປ ແລະມອບວຽກລາດຕະເວນໃຫ້ແກ່ຕຳຫລວດ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຄົນໃດກໍຕາມທີ່ “ກະທຳຜິດ” ໃຫ້ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
ການປະທ້ວງຕ່າງໆຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງແບັກແດດ ແລະໃນຫລາຍຕົວເມືອງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງອີຣັກ ໄດ້ເລີ້ມມາຈາກການຮຽກຮ້ອງເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ຂໍໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະໃຫ້ປັບປຸງການບໍລິການຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ, ເຊັ່ນ ນ້ຳປະປາ ແລະໄຟຟ້ານັ້ນ ດຽວນີ້ໄດ້ກາຍມາເປັນເຖິງຂັ້ນຂໍໃຫ້ຍຸຕິການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີໄປດ້ວຍນ້ຳມັນ ແລະມີປະຊາຊົນ 40 ລ້ານ ຄົນ ແຫ່ງນັ້ນ.
ຄະນະລັດຖະບານຂອງອີຣັກ ໄດ້ວາງແຜນການປະຕິຮູບໃໝ່ອອກມາໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດຜ່ານມາ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຕອບສະໜອງຕາມຄຳ ຮຽກຮ້ອງຂອງການປະທ້ວງ ທີ່ມີຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢ່າງບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນນັ້ນ.
ຫລັງຈາກໄດ້ມີການປະຊຸມກັນໝົດຄືນວັນເສົາຜ່ານມາ, ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຄະນະລັດຖະບານກໍໄດ້ເຜີຍແຜ່ການປະຕິຮູບຢູ່ໃນແຜນການອອກມາ ຊຶ່ງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາເລື້ອງແບ່ງປັນດິນ ແລະການເກນທະຫານ ພ້ອມກັບການເພີ້ມເງິນສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຈົນ ແລະໂຄງການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຊາວໜຸ່ມທີ່ຫວ່າງງານອີກດ້ວຍ.
ທ່ານ ອາແດລ ອັບດູລ-ມາດີ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກໄດ້ບອກໃຫ້ຄະນະລັດ ຖະບານຂອງທ່ານໃນຕອນແລງວັນເສົາຜ່ານມາ ຢູ່ໃນຄຳປາໄສທີ່ກ່າວຜ່ານທາງໂທລະພາບວ່າທ່ານຍິນດີທີ່ຈະພົບກັບພວກປະທ້ວງ ແລະຟັງຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກປະທ້ວງຍຸຕິການເດີນຂະບວນຂອງເຂົາເຈົ້າລົງ.