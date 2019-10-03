ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອີຣັກ ໄດ້ໃຊ້ແກັສນ້ຳຕາ ແລະ ໄດ້ຍິງລູກປືນແທ້ເພື່ອແຍກຍ້າຍຜູ້ປະທ້ວງ ໃນວັນທີສາມຂອງການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໃນນະຄອນຫຼວງ ແບກແດັດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ອາແດັລ ອັບດຸລ-ມາດີ ໄດ້ປະກາດກັກບໍລິເວນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອພະຍາຍາມຄວບຄຸມການປະທ້ວງໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆໃນປະເທດ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ການປະທະກັນກັບບັນດາກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 18 ຄົນ, ລວມທັງຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງ ແລະ ອີກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ນອກຈາກລູກປືນແທ້ ແລະ ແກັສນ້ຳຕານັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ໃຊ້ປືນນ້ຳ ແລະ ລູກປືນຢາງເພື່ອພະຍາຍາມຂັບໄລ່ຝູງຄົນ.
ຜູ້ປະທ້ວງແມ່ນບໍ່ພໍໃຈກັບການບໍລິການທີ່ບໍ່ດີຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ມັນມີລາຍງານຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ສັນຍານອິນເຕີແນັດ ກໍໄດ້ມອດໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ການປະທ້ວງທັງຫຼາຍແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນຄັ້ງທຳອິດຕໍ່ທ່ານ ອັບດຸລ-ມາດີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕັ້ງລັດຖະບານຂອງທ່ານຂຶ້ນເມື່ອນຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ.
ລັດຖະບານໄດ້ຖິ້ມໂທດຄວາມຮຸນແຮງໃສ່ “ກຸ່ມຍຸແຍ່ການຈະລາຈົນ” ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ປະທ້ວງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.
ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ອີຣັກ ໄດ້ສັ່ງໃສ່ທຳການສືບສວນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ.
ປະຊາຊົນ ອີຣັກ ຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ກ່າວຫາບັນດານັກການເມືອງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ສຳລັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ໄດ້ກີດກັ້ນປະເທດຈາການຟື້ນຕົວຄືນ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງລະຫວ່າງນິກາຍສາສະໜາຫຼາຍປີ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອເອົາຊະນະພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ເຊິ່ງໃນຈຸດນຶ່ງໄດ້ຄວບຄຸມຂົງເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງທາງພາກເໜືອ ແລະ ຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ.
ໃນກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະມົນຕີປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານນັ້ນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຣັກ ໄດ້ເປີດເຜີຍຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ສັນຍາວ່າຈະສະໜອງວຽກໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບ. ທ່ານຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນ ແລະ ອົງການລັດຖະບານອື່ນໆອອກໂຄຕ້າ 50 ເປີເຊັນສຳລັບພະນັກງານໃນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການເຮັດສັນຍາກັບຕ່າງປະເທດທັງຫຼາຍ.