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ປະ​ຊາ​ຊົນ​ພາ​ກັນ​ປະ​ທ້ວງອີກ ​ເມື່ອພວກນັກ ການ​ເມືອງ​ອີ​ຣັກ ບໍ່​ໄດ້​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ນາ​ຍົກ​ຄົນ​ໃໝ່ ໃຫ້ທັນ​​ ຕາມ​ກຳ​ນົດ ​​​

ລົດ​ຕຸກໆ ຄັນ​ນຶ່ງ​ຂີ່​ຜ່ານກອງ​ໄຟ​ທີ່​ໄໝ້​ຕີນ​ລົດ​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຢູ່ໃນ​ເມືອງ Kerbala ຂອງ​ອີ​ຣັກ ໃນ​ວັນ​ທີ 23 ທັນ​ວາ, 2019 ນັ້ນ (ພາບ​ຖ່າຍ​ໂດຍ Abdullah Dhiaa al-Deen, ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວຣອຍ​ເຕີ)

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ​ອີ​ຣັກ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ລົງ​ໄປ​ໂຮມ​ຊຸ​ມ​ນຸມ​ປະ​ທ້ວງຢູ່ໃນນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ແບັກ​ແດດ ແລະ ພາກອື່ນໆ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ພວກ​ນັກການ​ເມືອງ​ໄດ້ບໍ່​ໄດ້​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ໃໝ່ໃຫ້ທັນ​ກັບ​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາທີ່ວາງ​ໄວ້​ສຳ​ລັບ​ຄືນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​.

ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ແ​ບັກ​ແດດ ແລະ ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່ປະ​ຊາ​ຊົນສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເປັນຄົນທີ່​ນັບ​ຖື​ສາ​ສະ​ໜາ​ອິ​ສ​ລາມນິ​ກາຍຊີ​ໄອ (Shiite) ນັ້ນ ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ ນັບ​ຕັ້ງແຕ່​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາໂດຍ ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທຳ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ເພື່ອ​ຕ້ານ​ກັບ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່ບໍ່​ດີ ແລະ​ຂາດ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີບາ​ແຮມ ຊາ​ລີ (Barham Salih) ແລະ​ສະ​ພາ​ໄດ້​ກາຍ​ກຳ​ນົດ​ເສັ້ນ​ຕາຍ​ຫລາຍ​ຄັ້ງ​ ໃນ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ໃໝ່ ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ ທ່ານ ອາ​ແດ​ລ ອັບ​ດູ​ລ ມາ​ດີ (Adel Abdul Mahdi) ໄດ້​ລາ​ອອກ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້. ທ່ານ​ມາ​ດີແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ເພິ່ນໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັກ​ສາ​ການ ໄປຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ໃໝ່ຈະໄດ້​ຮັບ​ການອະ​ນຸ​ມັດ.​

​ການ​ລ​າ​ອອກ​ຂອງນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ມາ​ດີ ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ທີ່​ພໍ​ໃຈ​ຂອງພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ​ ການ​ມີນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຄົນ​ໃໝ່​ມາ​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງບໍ່ ເປັນ​ການ​ພຽງ​ພໍເລີຍ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ທັງ​ໝົດລະ​ບົບ​ການ​ເມືອງທີ່ເອົາມາ​ໃຊ້ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ມີ​ການ​ບຸກ​ລຸກຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດໃນ​ປີ 2003 ທີ່​ ພວ​ກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ ມີ​ການ​ສໍ້​ລ​າດ​ບັງ​ຫລວງ, ຂາດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ແລະຊ່ວຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອີ​ຣັກ​ທີ່ທຸກ​ຍາກ​ໄດ້​ພຽງ​ໜ້ອຍ​ດຽວນັ້ນ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ອຸ​ດົມ​ຮັ່ງ​ມີ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂອງ​ປະ​ເທດນັ້ນກໍ​ຕາມ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດຜ່ານ​ມາ ​ບໍ່​ພໍ​ອົກ​ພໍ​ໃຈຕໍ່​ຜູ້​ທີ່ອາດເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງວ່າ ​ຈະຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງໃຫ້​ເປັນນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ໃໝ່, ​ຄືອະ​ດີດ​ລັດ​ຖະ​ມົ​ນ​ຕີກະ​ຊວງ ການ​ສຶກ​ສາ​ຊັ້ນ​ສູງ, ທ່ານ​ຄູ​ເຊ ອາ​ລ-ຊູ​ເຮ​ລ (Qusay al-Suhail) ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຄັດ​ຄ້ານ​ ໂດຍ​ພວກ​ຕ້ອງ​ຕິ​ທ່ານທັງຫຼາຍ ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ​ທ່ານ​ມີ​ສາຍ​ສຳ​ພັນ​ກັບ​ອີ​ຣ່ານ​. ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນປະ​ທ້ວງ​ທັງຫຼາຍ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຢ່າງສິ້ນ​ເຊີງ​ ຕໍ່ການ​ສະ​ໝັກ ເພື່ອ​ແຂ່ງ​ຂັນເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຂອ​ງທ່ານພ້ອມ​ກັນ​ກັບ​ຜູ້​ສະ​ໝັກຄົນ​ອື່ນໆ ທີ່ອາດເປັນ​ໄປ​ໄດ້ສູງວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ຂູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຮັດ​ວຽກໃນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2003 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມານັ້ນ.

ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 460 ຄົນ ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ແລະອີກຫຼາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ມີ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ແບັ​ກ​ແດດ ແລະ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ອີ​ຣັກ​ທີ່​ມີ​ຊາວ​ນິ​ກາຍ​ຊີ​ໄອ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ​່າວນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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