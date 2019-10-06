ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໄດ້ຍິງກະສູນປືນແທ້ ແລະແກສນ້ຳຕາໃສ່ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງໃນວັນເສົາວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນຢູ່ໃນແຕ່ພຽງນະຄອນຫລວງແບກແດດເທົ່ານັ້ນກໍເສຍຊີວິດ 19 ຄົນ ແລະຫລາຍສິບຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບແລ້ວ ຢູ່ໃນມື້ທີ 5 ຂອງການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດສັ່ນສະເທືອນນັ້ນ.
ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດຂອງພວກປະທ້ວງໃນນະຄອນຫລວງແບກແດດ ແລະໃນຫລາຍຕົວເມືອງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງອີຣັກ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເກືອບຮອດ 100 ຄົນແລ້ວ. ພວກປະທ້ວງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ພາກັນບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະ ບານແລະຜູ້ນຳທາງສາສະໜາທີ່ບອກວ່າໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບ. ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງແບກແດດ ພວກປະທ້ວງໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັນກັບກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ໃນຫລາຍເຂດຄຸ້ມຢູ່ອາໄສ ແລະໄດ້ຈູດເຜົາຢາງຕີນລົດຢູ່ຕາມຫົນທາງ.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ເພີ້ມການຮຽກຮ້ອງຈາກທຳອິດທີ່ຂໍໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະໃຫ້ປັບປຸງການບໍລິການ, ເຊັ່ນ ນ້ຳປະປາ ແລະໄຟຟ້ານັ້ນ ດຽວນີ້ກາຍມາເປັນເຖິງຂັ້ນຂໍໃຫ້ຍຸຕິການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ອະດົມຮັ່ງມີໄປດ້ວຍນ້ຳມັນ ແລະມີປະຊາຊົນ 40 ລ້ານຄົນແຫ່ງນັ້ນ.
ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ໄດ້ສືບຕໍ່ມີຂຶ້ນໃນຕອນທ້າຍວັນເສົາວານນີ້ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງແບກແດດ ແລະໃນຫລາຍເຂດຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງອີຣັກ
ຄະນະຂ້າຫລວງໃຫຍ່ດ້ານປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດທີ່ເປັນອົງການເຄິ່ງທາງການ ທີ່ເປັນສາຂາຂອງສະພາອີຣັກນັ້ນ ເວົ້າວ່າ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການປະທ້ວງເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນອງັຄານຜ່ານມາ ຢ່າງໜ້ອຍມີ 94 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະເກືອບຮອດ 400 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ຫົວໜ້າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳອີຣັກ, ທ່ານນາງ ຈີນນາຍນ໌ ເຮັນນິສ-ປລາສເຈີດທ໌ (Jeanine Hennis-Plasschaert) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໃນວັນເສົາວານນີ້.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ໄດ້ຫ້າມື້ມາແລ້ວທີ່ມີລາຍງານວ່າ ມີຄົນຕາຍ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ: ສະພາບນີ້ຕ້ອງຍຸຕິລົງດຽວນີ້.”
ພວກມືປືນຫລາຍຄົນທີ່ໃສ່ໜ້າກາກ ກໍໄດ້ໂຈມຕີສະຖານີໂທລະພາບ 3 ແຫ່ງ ໃນນະຄອນຫລວງແບກແດດ ຊຶ່ງລວມມີ ສະຖານີ Al-Arabiya ຂອງຊາອຸດີ ແລະ Dajla ຂອງເອກະຊົນອີຣັກ ແລະຂ່າວຊ່ອງ NRT ຊຶ່ງໄດ້ທຸບອຸປະກອນຖິ້ມ ແລະເວົ້າຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພວກພະນັກງານ.