ກອງທັບ ອີຣັກ ວາງແຜນ ໂຈມຕີ ກວດລ້າງ ກຸ່ມລັດອິສລາມ

ກອງທັບອີຣັກ ອາດຈະພະຍາຍາມກຳຈັດກຳລັງຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມທີ່
ຍັງຫຼົງເຫຼືອຢູ່ ໂດຍເປີດສາກໂຈມຕີ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ຈາກຫຼາຍໆດ້ານພ້ອມ
ກັນດ້ວຍຄວາມຫວັງເພື່ອຈະສວຍໂອກາດໃນຂະນະທີ່ຄະນະນຳພາຂອງກຸ່ມກໍ່ການ
ຮ້າຍດັ່ງກ່າວພວມມີການຂັດແຍ້ງກັນແລະອ່ອນແອລົງ.
ຍຸດທະສາດທີ່ວ່ານີ້ ອາດເປັນຍຸດທະສາດທີ່ກ້າຫານ ເມື່ອເວົ້າເຖິງກຳລັງຂອງອີຣັກ
ທີ່ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ໃນຂະນະທີ່ພະຍາຍາມຍຶດເອົາເມືອງໂມຊູລຄືນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກະປະມານວ່າ ກຳລັງຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງອີຣັກ ຊຶ່ງເປັນກອງ
ກຳລັງທີ່ສຳຄັນຂອງອີຣັກໃນອັດຕາ 40 ເປີເຊັນ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ທີ່ພະຍາຍາມ
ຍຶດເອົາເມືອງໂມຊູລຄືນແລະຜູຸ້ບັນຊາການກຳລັງແນວໂຮມຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ
ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການສູ້ລົບກັນຢູ່ເມືອງໂມຊູລເປັນການສູ້ລົບທີ່ກັນທີ່ໃຫຍ່
ແລະໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຫັນມາ.
ແຕ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບອີຣັກ ທີ່ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມທຳນຽບໃນອາທິດນີ້ລຸນ
ຫຼັງການປະກາດໄຊຊະນະ ຕໍ່ກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ເມືອງໂມຊູລແລ້ວນັ້ນປາກົດວ່າຍັງ
ມີຄວາມກ້າຫານຢູ່.
ນາຍພົນຈັດຕະວາ Yahya Rasool ກ່າວຜ່ານນາຍພາສາວ່າ “ພວກເຮົາຈະເລີ້ມ
ການປະຕິບັດງານ ທາງທະຫານ ໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອປົດປ່ອຍດິນແດນອີຣັກ ທີ່ຍັງຖືກ
ຍຶດຄອງຢູ່.”
ນາຍພົນ Rasool ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາສາມາດທີ່ເລີ້ມການປະຕິບັດງານທາງທະ
ຫານຢູ່ໃນເຂດຕ່າງໆໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ. ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດງານທາງທະຫານຢູ່ໃນຫຼາຍໆບ່ອນ ພ້ອມໆກັນໄດ້.”
ນາຍພົນ Rasool ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ພວກຜູ້ນຳອີຣັກ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຢ່າງເປັນການໜັກແໜ້ນກ່ຽວກັບວ່າ ການ
ບຸກໂຈມຕີ ຈະມີຜົນອອກມາແບບໃດ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ອາດເປັນໄປ
ໄດ້ແມ່ນຮວມທັງເມືອງ Tal Afar ທີ່ຕັ້ງຫ່າງຈາກເມືອງໂມຊູລ ໄປທາງຕາເວັນຕົກ
ປະມານ 60 ກິໂລແມັດ ແລະເມືອງ Hawija ຢູ່ໃນແຂວງ Kirkuk ຂອງອີຣັກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກວດລ້າງນັກ
ລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນບາງບ່ອນຂອງເມືອງໂມຊູລນັ້ນ ອາດ
ຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆອາທິດ.
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