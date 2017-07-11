ປ. ທຣໍາ ສັນລະເສີນ ອີຣັກ ທີ່ໄດ້ປົດປ່ອຍ ເມືອງ Mosul ຈາກ ກຸ່ມລັດອິສລາມ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ສັນລະເສີນອີຣັກ ພ້ອມ ນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການປົດປ່ອຍເມືອງ Mosul ຈາກລັດ
ອິສລາມ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການຂອງທຳນຽບຂາວ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວວ່າ ໄຊຊະ ນະຕໍ່ກຸ່ມ
ຫົວຮຸນແຮງທີ່ເມືອງ Mosul “ເປັນສັນຍານວ່າ ວັນເວລາຂອງພວກ ເຂົາຢູ່ໃນອີຣັກ
ແລະຊີເຣຍ ແມ່ນໃກ້ຈະໝົດລົງແລ້ວ.” ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳໜັ້ນສັນຍາຕື່ມວ່າ “ຈະສືບຕໍ່
ຊອກຫາທາງທຳລາຍກຸ່ມ ISIS ໃຫ້ສິ້ນຊາກ” ໂດຍການໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຂອງລັດອິສລາມ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າຕໍ່ຊາວອີຣັກຫລາຍພັນຄົນທີ່
ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານແລະເສຍຊີວິດຢູ່ໃນກຳມືຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມພ້ອມ ດ້ວຍ
“ການສູນເສຍພວກນັກລົບທີ່ອົງອາດກ້າຫານ ແລະພວກນັກລົບ Pesh-merga ຂອງ
ຊາວເຄີດ ທີ່ໄດ້ສະຫລະຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Heider al-Abadi ໄດ້ປະກາດ ໄຊຊະນະຢ່າງເປັນທາງການ ໃນ
ວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ໃນເມືອງທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ເປັນເມືອງຫລວງຂອງກຸ່ມ
ລັດອິສລາມຫຼື caliphate ໃນອີຣັກ.
ໃນຄຳປາໄສ ຈາກເຂດເມືອງເກົ່າ ຂອງເມືອງ Mosul ທີ່ອອກອາກາດທາງໂທລະພາບຂອງລັດຖະບານ ທ່ານ Abadi ກ່າວວ່າ ການຊະນະໃນມື້ນີ້ ແມ່ນເປັນໄຊຊະນະ ຕໍ່ການ
ກົດຂີ່ ຄວາມໂຫດຮ້າຍທາລຸນ ແລະການກໍ່ການຮ້າຍ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະກາດຢູ່ໃນເມືອງ Mosul ຈາກເມືອງ Mosul ໄປເຖິງ
ປະຊາຊົນທັງໝົດເຖິງ ກ່ຽວກັບຄວາມລົ້ມແຫລວ ແລະການພັງທະລາຍລົງຂອງກຸ່ມກໍ່
ການຮ້າຍລັດອິສລສາມ.”
ທ່ານ Abadi ກ່າວວ່າ ອີຣັກຍັງປະເຊີນໜ້າກັບການທ້າທາຍ ຮວມທັງທຳລາຍກຸ່ມກໍ່
ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ທີ່ຍັງມີຢູ່ໃນປະເທດພວກເຮົາ ແລະການສ້າງສະຖຽນ ລະພາບໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດທັງໝົດ.
ກອງທັບສະຫະລັດຍິນດີກັບຄຳຖະແຫລງຂອງທ່ານ Abadi ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ຍັງມີຫລາຍ
ເຂດຂອງເມືອງເກົ່າ Mosul ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບກູ້ລະເບີດແລະອາດເປັນ ໄປໄດ້ ທີ່ຍັງມີພວກນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມ ລີ້ຊ່ອນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຄຳປາໄສຂອງທ່ານ Abadi ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ ລາຍ
ງານວ່າ ຍັງມີການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກດຳເນີນຢູ່ ໃນຫລາຍໆເຂດຂອງເມືອງ Mosul.
ນາຍພົນສະຫະລັດ ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງແນວໂຮມ ທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເມືອງ Mosul
ພົນໂທ Stephen Towsend ກ່າວວ່າ “ໄຊຊະນະອັນດຽວບໍ່ໄດ້ລົບ ລ້າງພວກ ISIS ແລະຍັງຈະມີການສູ້ລົບຢ່າງໜັກ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ. ແຕ່ການສູນເສຍ ນຶ່ງ ຂອງເມືອງຫຼວງແຝດ
ແລະເພັດພອຍໃນອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງວ່າ ລັດອິສລາມ ນັ້ນ ແມ່ນເປັນຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ.”
ນາຍພົນສະຫະລັດ ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງແນວໂຮມ ທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເມືອງ Mosul
ພົນໂທ Stephen Towsend ກ່າວວ່າ “ໄຊຊະນະອັນດຽວບໍ່ໄດ້ລົບ ລ້າງພວກ ISIS ແລະຍັງຈະມີການສູ້ລົບຢ່າງໜັກ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ. ແຕ່ການສູນເສຍ ນຶ່ງ ຂອງເມືອງຫຼວງແຝດ
ແລະເພັດພອຍໃນອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງວ່າ ລັດອິສລາມ ນັ້ນ ແມ່ນເປັນຄວາມເສຍຫາຍ
ຮ້າຍແຮງ.”
ລັດອິສລາມຍັງຄວບຄຸມພື້ນທີ່ຈຳນວນນຶ່ງຢູ່ນອກເມືອງ Mosul ພ້ອມທັງເຂດທີ່ ໃຫຍ່ກວ່າຢູ່ໃນຊີເຣຍ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ.
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