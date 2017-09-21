ອີຣັກ ເປີດສາກ ບຸກໂຈມຕີ ເພື່ອເຂົ້າຍຶດຄືນ ເມືອງ Hawija ຈາກລັດອິສລາມ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຣັກ ທ່ານ Haider al-Abadi ໄດ້ປະກາດ ໃນວັນພະ ຫັດມື້ນີ້ວ່າ
ກອງກຳລັງ ຂອງທ່ານ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການບຸກໂຈມຕີ ເພື່ອເຂົ້າຄວບຄຸມເມືອງ Hawija
ເຊິ່ງເປັນທີ່ໝັ້ນແຫ່ງສຸດທ້າຍຢູ່ໃນອີຣັກທີ່ຍັງຄວບຄຸມໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ.
ເມືອງ Hawija ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ 240 ກິໂລແມັດ ທາງເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງ Baghdad
ແລະ ຢູ່ບໍ່ໄກຈາກເມືອງ Kirkuk ທີ່ມີບໍ່ນ້ຳມັນໄປທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກ.
ພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ໄດ້ຄວບຄຸມເມືອງ Hawija ມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງປີ 2014
ໃນເວລາກຸ່ມນີ້ ໄດ້ບຸກເຂົ້າຍຶດເອົາພື້ນທີ່ ອັນກວ້າງໃຫຍ່ ທາງພາກເໜືອ ແລະ
ຕາເວັນຕົກ ຂອງອີຣັກ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນ ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ ໄດ້ຫລົບ
ໜີອອກຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມານີ້ ແລະ ໄດ້ມີການກະປະມານວ່າ
85,000 ຄົນ ທີ່ຍັງອາໄສຢູ່ໃນເມືອງນີ້ແມ່ນ “ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ” ຈາກການສູ້ລົບກັນ ໃນສອງສາມສັບ ປະດາຂ້າງໜ້ານີ້.
ຫ້ອງການມະນຸດສະທຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງເຮັດ
ວຽກກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກຸ່ມຊ່ອຍເຫຼືອຕ່າງໆ ເພື່ອທີ່ຈະກຽມພ້ອມ
ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຫລົບໜີ ທີ່ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ໃນຕົ້ນສັບປະດານີ້ ກອງກຳລັງຂອງອີຣັກ ໄດ້ເປີດສາກປະຕິບັດການຕ່າງຫາກ
ເພື່ອຂັບໄລ່ພວກນັກລົບລັດອິສລາມທີ່ຍັງຫລົງເຫຼືອ ຢູ່ໃນແຫ່ງຕ່າງໆຂອງແຂວງ
Anbar ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງອີຣັກ. ພວກຫົວຮຸນແຮງເຫຼົ່ານັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ແມ່ນຈະຫລົບລີ້ ຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນ ທີ່ກົງກັນຂ້າມ ກັບເຂດແດນຂອງ ກຸ່ມລັດ
ອິສລາມ ໃນເຂດຮ່ອມພູຂອງແມ່ນ້ຳຢູເຟຣຕິສ ທີ່ຍາວຢຽດຜ່ານເມືອງ Deir el-Zour
ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຫາເມືອງ Raqqa ທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວປະກາດໃຫ້ເປັນເມືອງຫຼວງຂອງຕົນນັ້ນ.
ຫົວເມືອງທັງສອງຂອງຊີເຣຍ ກໍເປັນສະຖານທີ່ມີການເປີດສາກບຸກໂຈມຕີ ເພື່ອຂັບໄລ່
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ເຊັ່ນກັນ.
ພັນເອກ Ryan Dillion ໂຄສົກຂອງກຳລັງແນວໂຮມ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ
ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ ຄວາມສຳເລັດ ຂອງກຳລັງຮັກສາ ຄວາມປອດໄພຂອງອີຣັກ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນແຮງກະຕຸ້ນ ທີ່ກຳລັງ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງອີຣັກ ໄດ້ຮັບ ໃນການບຸກໂຈມຕີເພື່ອທຳລາຍ ກຸ່ມ
ລັດອິສລາມ ໃນອີຣັກ.”
ກ່ອນໜ້າການບຸກໂຈມຕີທີ່ເມືອງ Hawija ພັນເອກ Dillion ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງທັບ
ອາກາດ ຂອງອີຣັກ ໄດ້ຖິ້ມໃບປິວ ຫຼາຍລ້ານໃບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກນັກລົບ ລັດອິສລາມ ຍອມຈຳນົນເສຍ.
ເປັນເວລາເກືອບນຶ່ງສັບປະດາ ທີ່ເຮືອບິນລົບ ຂອງກຳລັງແນວໂຮມ ໄດ້ທຳການ
ໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ທີ່ເມືອງ Hawija ໃສ່ເປົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ເປັນອຸໂມງ
ຍານພາຫະນະ ອາວຸດຍຸດທະພັນ ທີ່ຕັ້ງກອງກຳລັງ ແລະສະຖານທີ່ຜະ ລິດລະເບີດ
ເປັນຕົ້ນ.
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