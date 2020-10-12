ອີຣັກ ແລະລັດຖະບານຂອງຊາວເຄີດ ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ເມືອງຂອງຊາວຢາຊີດີ

ລັດຖະບານອີຣັກ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບ ລັດຖະບານທ້ອງຖິນຂອງເຄີດິສຖານ ຫຼື ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ KRG ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນເມືອງຊິນຈາຣທາງພາກເໜືອຂອງອີຣັກ ອິງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣັກ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານມຸສຕາຟາ ອາລ-ຄາດີມີ ກ່າວວ່າ “ການສະໜັບສະໜຸນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເປັນປະຫວັດການນີ້ ຊຶ່ງຈະເສີມສ້າງກຳລັງອຳນາດຂອງລັດຖະບານໃນເມືອງຊິນຈາຣ ບົນພື້ນຖານຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ໃນດ້ານຂອງການປົກຄອງແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ” ອິງຕາມໂຄສົກຂອງທ່ານຄາດີມີ ທ່ານອາມາດ ມູລລາ ທາລາລ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີ້.
ທ່ານທາລາລ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ “ສິ້ນສຸດອຳນາດຂອງພວກກຸ່ມແຊກແຊງ ແລະແຜ້ວທາງໃຫ້ມີການບູລະນະຟື້ນຟູເມືອງ ແລະການກັບຄືນມາຢ່າງຄົບຖ້ວນຂອງປະຊາຊົນ ໃນການປະສານງານກັບລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນຂອງເຄີດດິສຖານ.”
ເມືອງຊິນຈາຣ ເປັນບ້ານເກີດຂອງສາສະໜາພວກຊາວຢາຊີດີກຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ຖືກຍຶດໂດຍກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນປີ 2014 ເມື່ອກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ໄດ້ທຳການຂ້າລ້າງຊົນເຜົ່າຕໍ່ພວກຊາວຢາຊີດີ ໂດຍການສັງຫານພວກຜູ້ຊາຍຫຼາຍໆຄົນ ແລະຈັບເອົາພວກແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງຢາຊີດີຫຼາຍພັນຄົນໄປເປັນຂ້າທາດ.
ພວກແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງ ເກືອບ 3,000 ຄົນທີ່ໄດ້ຖືກລັກພາໂຕໄປ ແມ່ນຍັງຫາຍສາບສູນ ຫຼັງຈາກທີ່ຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ຖືກນຳໄປຂາຍເປັນຂ້າທາດ ໃນເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມລັດອິສລາມ ອິງຕາມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ກຳລັງທະຫານ ໄດ້ເອົາຊະນະກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼາຍໆກຸ່ມ ໄດ້ແຍ່ງຊິງເພື່ອອ້າງເອົາກຳມະສິດເມືອງຂອງຊາວຢາຊີດີ ທີ່ລວມທັງກອງກຳລັງຂອງອີຣັກ ກຸ່ມເພສເມີກາຂອງຊາວເຄີດ ກຸ່ມທະຫານບ້ານຊາວຊີໄອ້ ແລະກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກັບ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍພັກກຳມະກອນຂອງເຄີດິສຖານ ຫຼື້ PKK ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນທີກີ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງພາຍກຸ່ມທີ່ກ່າວມານີ້ ໄດ້ມີລາຍງານວ່າ ເປັນຫາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມທ້າທ້າຍໃນດ້ານຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນເມືອງຊິນຈາຣ ໂດຍເຮັດໃຫ້ການກັບຄືນສູ່ບ້ານເກີດຂອງພວກຊາວຢາຊີດີທີ່ລອດຊີວິດ ຫຼາຍພັນຄົນນັ້ນ ຊັກຊ້າ.