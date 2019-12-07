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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສ​ຫ​ລ ​ລົງ​ໂທດ​ ຕໍ່​ຜູ້​ນຳ​ ກຸ່ມທະ​ຫານບ້ານ ຕິດ​ອາ​ວຸດ​ອີ​ຣັກ ທີ່ໄດ້​ຮັບການ​ໜູນ​ຫຼັງ ຈາກ​ອີ​ຣ່ານ

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານກຳ​ລັງເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນຢູ່​ຖະ​ໜົນ Rasheed ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ ກັບ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລ​ວງ ແບັກ​ແດດ​ຂອງ​ອີ​ຣັກ ໃນ​ວັນ​ທີ 29 ພະ​ຈິກ, 2019

ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ວາງ​ມາ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ຜູ້​ນຳ​ຂອງກຸ່ມທະ​ຫານ​ບ້ານ​ຕິດ​ອາ​ວຸດ ​ອີ​ຣັກ ທີ່​ໜູນ​ຫລັງ​ໂດຍ​ອີ​ຣ່ານ 3 ຄົນໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ຍ້ອນ​ການ​ມີ​ບົດ​ບາດທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ການປາບ​ປາມ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ອີ​ຣັກ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນນັ້ນ.

ພວກຜູ້​ນຳ​ຂອງກຸ່ມ​ຕິດ​ອາ​ວຸດດັ່ງ​ກ່າວ ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຍິງ​ປືນ​ໃສ່​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ປະ​ທ້ວງ​ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ​ໄພ​ຫວ່າງ​ງານ​ສູງ​ຢູ່ນັ້ນ. ນັບ​ແຕ່​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ມີລາຍ​ງານ​ວ່າ ມີ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ປະ​ມານ 400 ຄົນ ຖືກ​ສັງ​ຫານ​ໂດຍ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສ​າຄວາມສະ​ຫງົບ.

"ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢ່າງ​ສັນ​ຕິແບບ​ເປີດ​ເຜີຍ ຄື​ອົງ​ປະ​ກອບ​ອັນ​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​ສຳ​ຄັນຂອງທຸກປະ​ເທດ​ທີ່​ມີປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ທ່ານສ​ຕີຟເວັນ ມ​ນຸດ​ຈິນ (Steven Mnuchin), ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່ກ່າວຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງທີ່ປະ​ກາດ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້.

​ໃນ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ສະ​ບັບຕໍ່​ມາ, ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ (Mike Pompeo), ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເວົ້າ​ວ່າ "ປະ​ຊ​າ​ຊົນ​ອີ​ຣັກຢາກ​ໄດ້​ປະ​ເທດ​ກັບ​ຄືນ​ມາ ... ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ຢ່າງ​ທ່ອງ​ແທ້ ແລະ​ມີພວກ​ຜູ້​ນຳ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດຊອບ ແລະ​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ອີ​ຣັກ​ໄວ້​ເໜືອ​ສິ່ງ​ໃດ​ໝົດ. ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນຄວນ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ໂດຍບໍ່​ມີການ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງຫລື​ການປາບ​ປາມ."

ການ​ລົງ​ໂທດ​ແມ່​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່ສອງ​ອ້າຍ​ນ້ອງ ຄືທ່ານ ເຄ​ສ໌ ອາ​ລ-ຄາ​ຊາ​ລີ (Qais al-Khazali) ແລະ​ທ່ານເລດ ອາ​ລ-ຄາ​ຊາ​ລີ (Laith al-Khazali) ຈາກ​ກຸ່ມທະ​ຫານ​ບ້ານ​ຕິດ​ອາ​ວຸດ ອາ​ເຊບ ອາ​ລ ອາ​ລ-ແຮັກ (Asaib Ahl al-Haq) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ຕິດ​ອາ​ວຸດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນ​ຫລັງ​ຈາກ​ອີ​ຣ່ານ ພ້ອມ​ທັງທ່ານ ຮູ​ເຊນ ຟາ​ລີ ອາ​ຊິ​ສ ອາ​ລ-ລາ​ມີ (Husayn Falih Aziz al-Lami) ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ ວ່າ ເປັນ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ກຸ່ມທະ​ຫານ​ຕິດ​ອາ​ວຸດ ໂດຍ​ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ແກ່ກ​ອງ​ທັບ​ພິ​ທັກ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ເພີ້ມ​ອີກ ຖ້າ​ ​ການກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຊາວ​ອີ​ຣັກຫາກບໍ່​ຍຸ​ຕິ​ລົງ, ອີງ​ຕາມທ່ານ ເດ​ວິດ ຈເ​ຊັນ​ເກີ້ (David Schenker), ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຊ່ວຍ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ໃກ້.

ທ່ານ ຈເ​ຊັນ​ເກີ້ (Schenker) ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້​ວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ. ອັນ​ນີ້​ຄື​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຢູ່.”

ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຍັງ​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ທ່ານ ຄາ​ມິ​ສ ອາ​ລ-ຄານ​ຈາ (Khamis al-Khanjar), ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ອີ​ຣັກ​ຄົນນຶ່ງອີກ​ດ້ວຍ ຍ້ອນ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ໃຫ້​ສິນ​ບົນ ແລະ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ​.

ການ​ລົງ​ໂທດ​ແມ່ນ​ອະ​ນຸ​ຍາດໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ສາ​ມາດ​ກັກ​ຊັບ​ສິນ ຂອງ​ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ທີ່​ອາດ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວໄດ້ ແລະ​ຫ້າມ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນບໍ່​ໃຫ້​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ກັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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