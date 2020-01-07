ຊາວອີຣ່ານຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ເມືອງເຄີມານ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີຝັງສົບຂອງຜູ້ບັນຊາການກອງທັບລະດັບສູງ ທ່ານກາສເຊມ ຊູເລມານີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກສັງຫານເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຈະເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນຂະນະທີ່ ທັງສອງປະເທດໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຄືນຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງກັນແລະກັນ.
ການໂຮມຊຸມນຸມຂອງພວກໄວ້ອາໄລທີ່ໃສ່ຊຸດຄຸມສີດຳ ຢູ່ໃນບ້ານເກີດຂອງທ່ານຊູເລມານີ ນັ້ນ ໄດ້ຫວນຄືນເຖິງອະດີດຂອງການເຕົ້າໂຮມກັນ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນອາທິດດຽວກັນນີ້ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ໃນເມືອງໂກມ ແລະເມືອງອາວາສ.
ການໂຮມຊຸມນຸມຍັງປະກອບດ້ວຍຜູ້ບັນຊາການກຳລັງພິທັກປະຕິວັດຂອງອີຣ່ານ ທ່ານໂຮເຊນ ຊາລາມີ ໂດຍກ່າວຂົ່ມຂູ່ເພີ້ມຄັ້ງຫລ້າສຸດວ່າ ຈະລ້າງແຄ້ນຄືນແບບດຽວກັນ ຕໍ່ສະຫະລັດ ສຳລັບການໂຈມຕີທາງອາກາດນັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ດ້ານ ນອກ ສະໜາມບິນຂອງນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ ເມື່ອວັນສຸກຜ່ານມາ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ທ່ານຊູເລມານີ ທີ່ໄດ້ເຂັ່ນຂ້າພວກ ທະຫານອາເມຣິກັນ ຢູ່ໃນອີຣັກ ດ້ວຍກອງກຳລັງທີ່ສະໜັບສະໜຸນໂດຍອີຣ່ານ ແລະໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ໃນການວາງແຜນການໂຈມຕີໃໝ່ຕ່າງໆທີ່ “ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນ” ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງລັກສະນະຂອງການຂົ່ມຂູ່ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະອີຣ່ານ ຢູ່ນັ້ນ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິເສດ່ທີ່ຈະອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ທ່ານໂມຮຳມັດ ຈາວາດ ຊາຣີຟ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອີຣ່ານ ເພື່ອເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນນິວຢອກ ສຳລັບເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດ ອີຣ່ານ ຍັງໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ສືບຕໍ່ຍົກເລີກການປະຕິບັດຕາມສັນຍາປີ 2015 ທີ່ຍັບຍັ້ງໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນ. ອັນນັ້ນ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ທີ່ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆ ຕໍ່ອີຣ່ານນັ້ນ ໄປຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ “ອີຣ່ານ ຈະບໍ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍໄດ້ເລີຍ!”
ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ປະຕິຍານເມື່ອຕອນແລງວັນອາທິດຜ່ານມາ ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະໂຈມຕີ “ຢ່າງໜັກສຸດ ແລະວ່ອງໄວສຸດ!” ຕໍ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ຂອງອີຣ່ານ ຫຼາຍເຖິງ 52 ແຫ່ງ ຖ້າອີຣ່ານ ໂຈມຕີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ແລະຊັບສິນຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ. ຈຳນວນ 52 ເທົ່າທຽບກັບຈຳນວນຕົວເລກ ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ຈັບເປັນໂຕປະກັນ ໃນປີ 1979 ເປັນເວລາ 444 ວັນ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ເທິງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ Air Force One ວ່າ “ພວກເຂົາ ເຂັ່ນຂ້າຄົນຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຂົາທໍລະມານ ແລະທຳຮ້າຍຄົນຂອງພວກເຮົາໄດ້. ພວກເຂົາໄດ້ນຳໃຊ້ການວາງລະເບີດຢູ່ແຄມທາງ ແລະລະເບີດຄົນຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດແຕະຕ້ອງສະຖານທີ່ດ້ານວັດທະນະທຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ບໍ? ມັນບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ຖືກ!”