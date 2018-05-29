ການປະທ້ວງໂດຍຄົນຂັບລົດບັນທຸກຊາວອີຣ່ານ ທີ່ໂກດແຄ້ນກ່ຽວກັບການຂຶ້ນຄ່າທຸ
ລະກິດ ທີ່ໄດ້ແກ່ຍາວມາ ເຂົ້າສູ່ມື້ທີເຈັດ ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າຄົນຂັບລົດບັນທຸກຫຼາຍຄົນ
ບໍ່ພໍໃຈ ກັບລັດຖະບານອີຣ່ານ ທີ່ສະເໜີ ຖະແຫຼງອອກມາ ເຖີງ ຄວາມເສົ້າໂສກເສຍໃຈ.
ບັນດາຮູບພາບ ທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ເປັນພາສາເປີເຊຍຂອງວີໂອເອ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ແລະ
ໄດ້ສົ່ງໄປໂດຍຊາວອີຣ່ານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາຄົນຂັບລົດບັນທຸກ ທີ່ເຕົ້າໂຮມ
ກັນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປະທ້ວງຢູ່ໃນສາມແຂວງ ອີຣ່ານ ຄື ຟາຣສ໌ ເຄີຣແມນຊາຮ
ແລະກາສວິນ.
ຮູບພາບວິດີໂອອັນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເບິ່ງໂດຍພະແນກພາກສາເປີເຊຍວີໂອເອ ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຂະບວນພວກຂັບລົດບັນທຸກ ຂັບລົດເຂົາເຈົ້າຊ້າໆຢູ່ເທິງຖະໜົນຮາຍເວ ຈາກ
ເມືອງກາວາຣ ໄປຫາຊີຣາຊ ເມືອງຫຼວງຂອງແຂວງຟາຣ. ລົດບັນທຸກຢ່າງໜ້ອຍ 30
ຄັນໄດ້ເຫັນຜ່ານໄປ ຈາກຜູ້ຖ່າຍວີດີໂອຕອນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າປະມານ 400 ຄັນໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມການຂັບຊ້າໆເພື່ອເປັນການປະທ້ວງ. ພວກຂັບຂະບວນລົດ ບັນທຸກ ຫຼາຍ
ຄົນພາກັນບີບແກເພື່ອສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ອີກຫຼາຍຄັນອອກມາຮ່ວມ.
ຮູບພາບທີສອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກລົດບັນທຸກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພາກັນຈອດຢູ່ຕາມ
ທາງຮາຍເວຢູ່ໃນເມືອງ ກັນກາວາຮ ແຂວງເກີຣມັນຊາຮ ພ້ອມດ້ວຍພວກຂັບລົດປະ
ທ້ວງ ຫຼາຍສິບຄົນພາກັນຢືນຢູ່ຖະໜົນ ແລະຮ້ອງໂຮ ໃນຂະນະທີ່ພວກລົດບັນທຸກຂັບ
ຜ່ານໄປ. ຜູ້ກ່າວຢູ່ໃນວີດີໂອເວົ້າ ກ່ຽວກັບວ່າ ການປະທ້ວງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານຈະກ່າວວ່າ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໄປແລ້ວກໍຕາມ.
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