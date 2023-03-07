ຜູ້ນໍາສູງສຸດ ຂອງອີຣ່ານ ຮ້ອງສິ່ງທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການວາງຢາພິດນັ້ນ ຄື 'ອາຊະຍາກໍາທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພໄດ້'

ຜູ້ນໍາສູງສຸດຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ສົງໄສວ່າ ເປັນການວາງຢາພິດ ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍຍິງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເປັນ “ອາຊະຍາກໍາ ທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພໄດ້.”
ອາຢາໂຕລລາ ອາລີ ຄາເມນີ ກ່າວວ່າ ຖ້າບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຫາກສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າ ນັ້ນແມ່ນການວາງຢາພິດໂດຍເຈດຕະນາ, “ຜູ້ໃດກໍຕາມ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງໂທດປະຫານຊີວິດ, ແລະຈະບໍ່ມີການນິລະໂທດກໍາໃດໆ ສໍາລັບພວກເຂົາ,” ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວສາທາລະນະລັດອິສລາມ ຫຼື IRNA.
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດໃນການກ່າວປາໄສຕໍ່ສັງຄົມ ຂອງອາຢາໂຕລາຄາເມນີກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ສົງໄສວ່າ ເປັນການວາງຢາພິດ ໃສ່ບັນດາເດັກນ້ອຍຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ເຊິ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄື້ນຄວາມໂມໂຫໄປທົ່ວສັງຄົມຂອງອີຣ່ານ.
ປະທານາທິບໍດີຂອງອີຣ່ານ ທ່ານອິບຣາຮິມ ຣາຍຊີ, ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ມີການສືບສວນ ກ່ຽວກັບການເຈັບປ່ວຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ທ່າມກາງໂຮງຮຽນຂອງພວກເດັກນ້ອຍຍິງ ຫຼາຍກວ່າ 50 ແຫ່ງ ຢ້ອນຄືນຫຼັງໄປເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້.
ການເຈັບປ່ວຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວບໍລິເວນ ຢ່າງໜ້ອຍ 21 ແຂວງຂອງຈໍານວນທັງໝົດ 30 ແຂວງຂອງອີຣ່ານ.