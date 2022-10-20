ນາງເອລນາສ ເຣກາບີ (Elnaz Rekabi), ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນປີນໂງ່ນຫີນ ຊິງແຊັມເອເຊຍ ຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍປາສະຈາກການໃສ່ຜ້າປົກຫົວ ຮີຈາບ ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງນັກກິລາຍິງຊາວອີຣ່ານ, ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນ ຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍມີຝູງຊົນ ແລະແຟນໆທີ່ສະໜັບສະໜຸນຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນວ່າ ນາງຈະຕ້ອງຖືກຈັບ ແລະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອອກນອກປະເທດອີກ.
ໃນທັນທີທີ່ນາງເຣກາບີ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງປະເທດອີຣ່ານ, ນາງໄດ້ປາກົດໂຕຢູ່ຕໍ່ໜ້າກ້ອງ ຂອງອົງການຂ່າວລັດຖະບານ ທັງສອງອົງການ, ເຊິ່ງນາງບອກກັບພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ໄດ້ມີການໂພສລົງບັນຊີອິນສຕາແກຣມ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກັບນາງ, “ເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ ມັນເປັນຄວາມບັງເອີນທີ່ສຸດ.”
ນາງກ່າວວ່າ “ເນື່ອງຈາກຂ້ອຍຄາໃສ່ເກີບ ແລະກະກຽມອຸປະກອນຕ່າງໆ, ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍລືມໃສ່ຜ້າປົກຫົວຮີຈາບ ແລະຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍໄປເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນທັນທີເລີຍ.”
ໃນການຕອບຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບປະຕິກິລິຍາຂອງລາວໃນເວລາດໍາເນີນການແຂ່ງຂັນ ໂດຍປາສະຈາກຜ້າປົກຫົວຮີຈາບ, ນາງເຣກາບີ ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍເດີນ ທາງກັບຄືນມາອີຣ່ານດ້ວຍຄວາມສະບາຍໃຈ, ເຖິງແມ່ນຂ້ອຍຈະມີຄວາມກົດດັນ ແລະເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍໆຢ່າງກໍຕາມ. ແຕ່ ຂອບໃຈພະເປັນເຈົ້າ, ຈົນເຖິງຂະນະນີ້ ຍັງບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນເລີຍ.”
ລຸນຫຼັງການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ຮັບລາຍງານຈາກເພື່ອນຂອງນາງເຣກາບີວ່າ ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫານາງໄດ້ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງນາງນະເວລານັ້ນ.
ນາງເຣກາບີ ໄດ້ທຳການແຂ່ງຂັນໂດຍບໍ່ໄດ້ໃສ່ຜ້າປົກຫົວຮີຈາບ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງການປະທ້ວງຢູ່ໃນອີຣ່ານ ທີ່ຍັງຄົງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເສຍຊີວິດຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ອາຍຸ 22 ປີໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະຖືກຄວບຄຸມໂຕໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ, ເຊິ່ງນາງໄດ້ຖືກກັກໂຕໂດຍຕໍາຫຼວດສິນທໍາຂອງອີຣ່ານ ໃນຂໍ້ຫາລະເມີດກົດລະບຽບ ການນຸ່ງຖືຂອງປະເທດ.
ນາງເຣກາບີ ສໍາເລັດການແຂ່ງຂັນລົງດ້ວຍອັນດັບທີ 4 ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ໃນປີ 2021, ລາວໄດ້ຮັບລາງຫຼຽນທອງແດງ ໃນການແຂ່ງຂັນຍິງ ປະ ເພດລວມ ຢູ່ທີ່ການແຂ່ງຂັນປີນໂງ່ນຫິນຊິງແຊັມໂລກ.