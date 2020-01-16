ປະທານາທິບໍດີ ອີຣ່ານ ທ່ານ ຮາສຊານ ຣູຮານີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ “ຄວາມສາມັກຄີໃນປະເທດ” ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດການປະທ້ວງ ກ່ຽວກັບ ການຍິງເຮືອບິນ ສາຍການບິນສາກົນຂອງ ຢູເຄຣນ ຕົກໂດຍ ອີຣ່ານ.
ອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນທຳອິດວ່າ ບັນຫາດ້ານເຄື່ອງຈັກໄດ້ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນພານິດນັ້ນຕົກ, ກ່ອນທີ່ຈະຍອມຮັບໃນຫຼາຍວັນຕໍ່ມາວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ອີຣ່ານ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນນັ້ນຕົກດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ, ສັງຫານຜູ້ໂດຍສານທັງໝົດ 176 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ການເປີດເຜີຍດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງຫຼາຍວັນໃນ ອີຣ່ານ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ສະແດງຄວາມໂມໂຫ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດ.
ໃນຄຳປາໄສທີ່ອອກອາກາດສົດທາງໂທລະພາບລັດຖະບານນັ້ນ, ທ່ານ ຣູຮານີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າມັນບໍ່ມີການເລື່ອນເວລາ” ໂດຍກອງທັບທີ່ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ໄພພິບັດນັ້ນ, “ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອອກມາຂໍໂທດ.”
ທ່ານ ຣູຮານີ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງການອະທິບາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບ ໄພຫະຍະນະດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບການປ່ຽນແປງຕໍ່ວິທີທີ່ ອີຣ່ານ ປົກຄອງປະເທດ.
ທ່ານ ຣູຮານີ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ລະງັບການຫ້າມຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງທາງການເມືອງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ຈາກການແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນວັນທີ 21 ກຸມພານີ້. ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທຸກຄົນໃນເວລານີ້ຖືກກວດກາໂດຍຜູ້ຕິດຕາມທາງນິຕິບັນຍັດ ເພື່ອພິຈາລະນາຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ປະເທດ.
ທ່ານ ຣູຮານີ ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະມົນຕີວ່າ “ປະຊາຊົນແມ່ນຫົວໜ້າຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາແມ່ນຜູ້ຮັບໃຊ້ເຂົາເຈົ້າ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣ່ານ ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຊາວາ ຊາຣິຟ ກໍໄດ້ກ່າວເຖິງການປະທ້ວງຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນວັນພຸດວານນີ້ເຊັ່ນກັນ.