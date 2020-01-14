ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອີ​ຣ່ານ ປະ​ຕິ​ຍານ​ວ່າ ຈະ​ລົງ​ໂທດ ພວກ​ທີ່​ຍິງ ເຮືອ​ບິນ​ໂດຍ​ສານ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຕົກ

ພາບນີ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໂດຍ​ເວັບ​ໄຊ້​​ທີ່​ເປັນທາງ​ການ​ຂອງ​ສຳ​ນ​ັກ​ງານ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຂອງ​ອີ​ຣ່ານ, ປ. ຮາ​ຊານ ຣູ​ຮາ​ນີ ກ່າວ​ຖະ​ແຫລງ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ເຕ​ຫະ​​ຣ່ານ ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ ທີ 14 ມັງ​ກອນ 2020.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອີ​ຣ່ານ ທ່ານ​ຮາ​ຊານ ຣູ​ຮາ​ນີ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ຍານ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້​ວ່າ ຈະ​ລົງ​ໂທດ​ພວກ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນການ​ຍິງ​ເຮືອ​ບິນ​ໂດຍ​ສານ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຕົກດ້ວຍ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ເອີ້ນ​ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ “ບໍ່​ສາ​ມາດຍົກ​ໂທດໃຫ້​ໄດ້.”

ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສທີ່​ຖ່າຍ​ທອດ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ພາບ ທ່ານ​ຣູ​ຮາ​ນີ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສານ​ພິ​ເສດ​ຂຶ້ນ ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ທົ່ວ​ໂລກຈະ​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ.”

​ນອກນັ້ນ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້​ນີ້ ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ຄົນ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ​ແລ້ວ ສຳ​ລັບ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໃນ​ການ​ຍິງ​ເຮືອ​ບິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຕົກ ແຕ່ບໍ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ວ່າມີ​ຈັກ​ຄົນ ຫຼືວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ແນວ​ໃດ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ປະ​ທ້ວງຫຼາຍ​ແຫ່ງຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ຢືນ​ຢັດ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ວ່າ​ເປັນບັນ​ຫາ​ທາງ​ດ້ານເຄື່ອງ​ຈັກ ທີ່ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຍອມ​ຮັບ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ຂອງກອງ​ທັບ​ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ຍິງ​ເຮືອ​ບິນ​ລຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຕົກ ທີ່​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ 176 ຊີ​ວິດ​ ຢູ່​ເທິງ​ເຮືອ​ບິນນັ້ນ.

ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຢູ່​ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ຫຼາຍຮ້ອຍ​ຄົນ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ອອກ​ມາ​ກ່າວ​ປະ​ນາມ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງປະ​ເທດ​ອິ​ສ​ລາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຢ່າງ​ເປີ​ດ​ເຜີຍ ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຂອງມື້​ທີ​ສາມ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້.

ໃນຫຼາຍໆ​ຕອນ​ຂອງ​ພາບ​ວີ​ດີ​ໂອ ທີ່ໄດ້ຖືກ​ກວດ​ສອບ​ໂດຍ​ວີ​ໂອ​ເອ​ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຢູ່​ທີ່​ມະ​ຫ​າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ຊາ​ຣີ​ຟ ຂອງ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຊັ້ນ​ນຳດ້ານ​ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ ປາ​ກົດ​ວ່າ​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ດ້ານນອກ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງພາຍ​ໃນວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຮ້ອງ​ໂຮ​ຄຳ​ຂວັນ​ຕ່າ​ງໆ​ນາໆ ແລະ​ຮັບ​ຟັງ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຈາກ​ສອງ​ສາມ​ຄົນ ​ທີ່​ໄດ້ກ່າວ​ຕ້ອງ​ຕິ​ລັດ​ຖະ​ບານ. ວີ​ໂອ​ເອ ບໍ່​ສາ​ມາດຢືນ​ຢັນ​ໄດ້​ຢ່າງເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ ເຖິງຄວາມ​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ຂອງ​ພາບ​ວີ​ດີ​ໂອນັ້ນ.

ໃນ​ຕອນ​ນຶ່ງ​ຂອງວີ​ດີ​ໂອ ພວກ​ນັກ​ສຶ​ກ​ສາ ໄດ້​ຮ້ອງ​ໂຮວ່າ “ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂ້າ ພວກ​ທີ່​ດີ​ເດັ່ນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ​ໄດ້ແທນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໂດຍ ມູ​ລາ ຫຼືຜູ້​ຮູ້​ໃນ​ສາ​ສະ​ໜາ​ອິ​ສ​ລາມ.”

ການ​ອ້າງ​ເຖິງ​ຄຳ​ວ່າ “​ພວກດີ​ເດັ່ນ​ທີ່​ສຸດ” ນັ້ນ ເປັນ​ການສັນ​ລະ​ເສີນ​ແກ່​ພວກ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ອີ​ຣ່ານ ຫຼາຍກວ່າ​ຊາວ​ຄົນ ຜູ້​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ເຮືອ​ບິນ​ສາຍ​ການ​ບິນ​ນາໆ​ຊາດ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຍິງ​ຕົກ ໂດຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ບໍ່​ດົນຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ບິນ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ສະ​ໜາມ​ບິນນະ​ຄອນຫຼວງ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ທີ່​ບິນ​ໄປ​ຍັງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ກີ​ຢິບ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG