ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດ ຫຼື Revolutionary Guards ໄດ້ກ່າວ
ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ລູກສອນໄຟໄລຍະສັ້ນ ສາມາດຍິງໄປໃສ່ເຮືອລົບ ໃນອ່າວເປີເຊຍ
ໄດ້ຢ່າງ “ງ່າຍດາຍ” ອີງຕາມອົງການຂ່າວ Fars ຊຶ່ງເປັນອົງ ການຂ່າວເຄິ່ງທາງການ
ຂອງອີຣ່ານນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນ ຂອງຮອງຜູ້ບັນຊາການກຳລັງພິທັກປະຕິບັດ ທ່ານ Mohammad Saleh
Jokar ໄດ້ມີຂຶ້ນ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ກັບສະຫະລັດ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ເພີ້ມການມີໜ້າທາງທະຫານຂອງຕົນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໂດຍທີ່ໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນ
ເພີ້ມຕື່ມໄປຍັງເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະຈັດໃຫ້ມີການຮັດກຸມການລົງໂທດເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ອີຣ່ານ
ເພື່ອຮັບມືກັບຂົ່ມຂູ່ ຈາກປະເທດອີຣ່ານ. ອ່າວເປີເຊຍແມ່ນເສັ້ນທາງເດີນເຮືອ ທີ່ມີ
ຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານຍຸດທະສາດຢ່າງຍິ່ງຂອງໂລກ ໃນການລຳລຽງຂົນສົ່ງນ້ຳມັນ
ນຶ່ງສາມຂອງໂລກ.
ທ່ານ Jokar ໄດ້ເຕືອນສະຫະລັດ ວ່າ ສະຫະລັດ “ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັບມືກັບການ
ໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການເຮັດສົງຄາມອັນໃໝ່ນີ້.” ແລະວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ້ງນີ້ ຈະມີຜົນກະທົບ
ຕໍ່ນ້ຳມັນໃນທົ່ວໂລກ. “ຖ້າຫາກວ່າສົງຄາມເກີດຂຶ້ນ, ທັງໂລກຈະໄດ້ຮັບຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ້ມຕື່ມ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ Jokar ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງ
ປະເທດ ທ່ານ Mohammad Javad Zarif ໄດ້ເຂົ້າພົວພັນໃນຄວາມພະຍາຍາມ
ທາງການທູດຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ເພື່ອຮັກສາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄລຍ ຂອງອີຣ່ານ
ກັບປະເທດມະຫາອຳນາດຂອງໂລກ. ໃນການຢ້ຽມຢາມຈີນຂອງທ່ານ ໃນວັນສຸກວານນີ້,
ທ່ານ Zarif ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນ ພວກຜູ້ນຳຂອງໂລກ ໂດຍກ່າວວ່າ “ຖະແຫຼງການສະໜັບ
ສະໜຸນ” ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ ທີ່ຈະຮັກສາຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄວ້ໄດ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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