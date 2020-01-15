ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ທ່ານໂມຮຳເມັດ ຈາວາດ ຊາຣິຟ ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ອະນາຄົດຂອງຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ ປີ 2015 ກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄລຍປະເທດຂອງທ່ານ “ແມ່ນຂຶ້ນກັບຢູໂຣບ” ຫຼັງຈາກສາມປະເທດໃນຢູໂຣບ ທີ່ລົງນາມ ໃນຊໍ້ຕົກລົງ ໄດ້ກ່າວຫາອີຣ່ານວ່າ ລະເມີດຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນ.
ໃນການຖະແຫຼງຢູ່ໃນພິທີແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ປະເທດອິນເດຍ ທ່ານຊາຣິຟ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງ ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງອີຣ່ານທີ່ມີມາຍາວນານ ກ່ຽວກັບຢູໂຣບບໍ່ໄດ້ຮັກສາຄຳໝັ້ນສັນຍາທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຕົນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ໂດຍກ່າວວ່າ ບໍ່ໄດ້ຊື້ນໍ້າມັນຂອງອີຣ໋ານ ແລະຖອນບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆອອກຈາກອີຣ່ານ.
ທ່າຊາຣິຟ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ອີຣ່ານໄດ້ກ້າວຄືນຫຼັງຈາກຄວາມໝັ້ນໝາຍພາຍໃຕ້ການແຜນປະຕິບັດຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມທີ່ກວ້າງຂວາງ (JPOA) ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຮຽກຮ້ອງຂອງອີຣ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາຫົວຊາ ໃນຂະນະທີ່ອີຣ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ແລະສະຫະລັດໄດ້ຖອນອອກຈາກກຸ່ມແລະວາງມາດຕະການລົງໂທດທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດຮອບໃໝ່ຕໍ່ອີຣ່ານ.
ທ່ານຊາຣິຟ ກ່າວວ່າ “ເສດຖະກິດດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍປາດສະຈາກຄວາມຜິດໃດໆຂອງອີຣ່ານ. ໃນໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເຂົາເຈົ້າຈະຈ່າຍໃຫ້ພວກເຮົາຄືນບໍ່? ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າຈ່າຍຄືນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ເງິນຫຼາຍຮ້ອຍພັນລ້ານເຫລົ່ານັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໄປນັ້ນ ແມ່ນຈະຕ່າວປີ້ນຄືນເກີນໄປກວ່າເງົາຂອງຄວາມສົງໃສໃດໆ.”
ອັງກິດ ຝຣັ່ງ ແລະເຢຍຣະມັນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັດສີນເຫັນພ້ອມຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົາເຈົ້າ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ຮວມທັງຍົກເລີກການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ອີຣ່ານ ແລະເຮັດວຽກ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງກັບປະເທດຂອງທ່ານ.
ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ປ່ອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີທາງເລືອກ ແຕ່ໄດ້ສົ່ງການໂຕ້ແຍ້ງດັ່ງກ່າວ ໄປໃຫ້ຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ.
ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ “ການປະຕິບັດຂອງອີຣ່ານແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງໃນຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ແລະໄດ້ສ້າງຄວາມຮ້າຍແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະບໍ່ສາມາດຕ່າວປີ້ນ
ຄືນໄດ້ໃນການແຜ່ຜາຍອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ຄຸມເຄືອນັ້ນ.”