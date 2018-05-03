ອີຣ່ານ ສົ່ງກຳລັງ ໄປກົດດັນ ໃຫ້ຫົວເມືອງ ຊາວເຄີດ ເຊົານັດຢຸດງານ

ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພອີຣ່ານ ໄດ້ມີໂອກາດສະແດງກຳລັງຂອງຕົນ ທີ່ຫົວເມືອງ ຊາວເຄີດແຫ່ງນຶ່ງ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ບ່ອນທີ່ພວກຄົນງານຂອງຫ້າງຮ້ານຕ່າງ ໄດ້ພາກັນນັດຢຸດງານ ເປັນເວລາ 18 ມື້.
ພວກຜູ້ຢູ່ອາໄສ ໃນເມືອງບານີ ໄດ້ບອກກັບວີໂອເອ ພະແນກພາສາເປີເຊຍ ທາງໂທ
ລະສັບ ວ່າ ກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມ ຫຼື IRGC ແມ່ນໄດ້ອອກປະຕິບັດງານ ໃນເມືອງ
ດັ່ງກ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ພ້ອມທັງກອງກຳລັງຕຳຫຼວດພິເສດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ
ໄດ້ມີການປະຕິບັດງານຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຊຶ່ງເປັນອັນທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປະທ້ວງໄດ້
ເລີ່ມຂຶ້ນ ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 15 ເມສາ ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງມັນໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ພວກຄົນງານ
ຂອງຫ້າງຮ້ານ ກັບໄປເຮັດວຽກເຮັດການຄືນ.
ພວກຜູ້ທີ່ອາໄສ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງສືບຕໍ່ພາກັນປິດຫ້າງຮ້ານ ຈຳນວນຫຼາຍພັນຮ້ານ ໃນເມືອງ
ບານີ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ການປິດຊາຍແດນຂອງລັດຖະບານອີຣ່ານ ບໍ່ໃຫ້ມີການຂາຍເຄື່ອງຢູ່
ຕາມແຄມທາງເດີນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າມາຈາກເຂດເຄີດດິສຖານຂອງອີຣັກ.
ເສດຖະກິດຂອງເມືອງບານີ ແມ່ນກາງຕໍ່ສິນຄ້ານຳເຂົ້າທັງຫຼາຍນີ້. ພວກຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນ
ແມ່ນມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດທາງໃນການທຳມາຫາກິນ ນອກເໜືອຈາກການຂົນສິນຄ້າຂອງອີຣັກ
ເຂົ້າໄປໃນອີຣ່ານ ຊຶ່ງໃນກັນໃນຊື່ໂກລບາ (kolbars) ແລະນຳເອົາສິນຄ້າຕ່າງໆ ໄປຂາຍໃນຫ້າງຮ້ານທ້ອງຖິ່ນ.
ເຊີນຊົມ: ຫ້າງຮ້ານໃນເມືອງບານີ ຍັງສືບຕໍ່ປິດໃຫ້ການບໍລິການ ຕໍ່ໄປ
ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເມືອງບານີ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບວີໂອເອ ພະແນກພາສາເປີເຊຍ ຜ່ານທາງ
ສື່ສັງຄົມນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ຍ້ອນວ່າອິນເຕີແນັຕ
ຖືກ ໂດຍການຫ້າມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່. ພວກເຂົາໄດ້ກ່າວວ່າກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດ
ອິສລາມໄດ້ບັງຄັບພວກຜູ້ຢູ່ອາໄສ ໃຫ້ເປີດຮ້ານ ປະມານ 100 ຮ້ານ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ກັກຂັງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ສະນັບສະໜຸນການປະທ້ວງປະມານ 20 ຄົນ ແລະໄດ້ປ່ອຍ ປະມານ 40 ຄົນ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະຍົກເລີກປະທ້ວງ.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວທ້ອງຖິ່ນ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ຂອງແຂວງ
ເຄີດດິສຕານບ່ອນທີ່ເມືອງບານີຕັ້ງຢູ່, ນາຍພົນ ມາຊູດ ຄໍຣາມ ເນຍ ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກທີ່ອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຍຸດຕິການປະທ້ວງ.
ແຕ່ວ່າພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ໃນເມືອງບານີ ໄດ້ພາກັນ
ຢູ່ແຕ່ໃນບ້ານເຮືອນ ແລະສືບຕໍ່ການນັດຢຸດງານ, ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນຂົງເຂດ ທີ່ດົນ
ແບບນີ້.
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