ອະດີດນັກກິລາເຕະບານດາວເດັ່ນຂອງອີຣ່ານ ທ້າວອາລີ ດາເອ (Ali Daei), ກ່າວວ່າ ພັັນລະຍາ ແລະລູກສາວຂອງລາວໄດ້ຖືກຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ອອກມາຈາກ ປະເທດອີຣ່ານ ລຸນຫຼັງທີ່ເຮືອບິນໄດ້ຖືກປະກາດໃຫ້ຢຸດ ໃນຖ້ຽວບິນທີ່ຈະເດີນ ທາງໄປນະຄອນດູໄບໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ.
ທ້າວ ດາເອ ກ່າວວ່າ ຄອບຄົວຂອງລາວຖືກສອບຖາມໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການ ຫຼັງຈາກຖ້ຽວບິນຈາກນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານລົງຈອດຢູ່ທີ່ເກາະກິສ ຂອງປະ ເທດອີຣ່ານ.
ອົງການຂ່າວຂອງລັດຖະບານອີຣ່ານ IRAN ໄດ້ອ້າງເຖິງການພິຈາລະນາຄະດີ ຕາມກົດໝາຍຂອງອີຣ່ານ ໂດຍກ່າວວ່າ ພັນລະຍາຂອງ ທ້າວ ດາເອ ໄດ້ຖືກ ສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງອອກຕ່າງປະເທດ ແລະນາງກໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພວກປະທ້ວງ ແລະກຸ່ມທີ່ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ.
ທ້າວ ດາເອ ເປັນອະດີດຫົວໜ້າທີມບານເຕະທີມຊາດຂອງອີຣ່ານ. ລາວໄດ້ ຜັກດັນລັດຖະບານຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍວ່າ ຄວນ “ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຂອງ ປະຊາຊົນຊາວອີຣ່ານ ຫຼາຍກວ່ານໍາໃຊ້ການປາບປາມ, ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຈັບໂຕ.”
ທ້າວ ດາເອ ໄດ້ບອກອົງການຂ່າວເຄິ່ງທາງການຂອງນັກສຶກສາອີຣ່ານ ຫຼື ISNA ວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຕ້ອງການຈັບໂຕພວກກໍ່ການຮ້າຍແມ່ນບໍ? ພັນລະຍາ ແລະລູກສາວຂອງຂ້ອຍກໍາລັງເດີນທາງໄປນະຄອນດູໄບ ພຽງບໍ່ ເທົ່າໃດມື້ແລ້ວກໍຈະກັບຄືນມາ.”
ໜັງສືເດີນທາງຂອງ ທ້າວ ດາເອ ໄດ້ຖືກຢຶດໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາກ່ອນ ທີ່ຈະສົ່ງຄືນໃຫ້ລາວໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຕໍ່ມາ. ແລະໃນຊ່ວງໄລຍະຕົ້ນເດືອນນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການຍັງໄດ້ສັ່ງປິດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງອັນຍະມະນີ ແລະຮ້ານອາຫານຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານທີ່ລາວເປັນເຈົ້າຂອງນໍາອີກດ້ວຍ.