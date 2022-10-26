ກຸ່ມຜູ້ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຊາວອີຣ່ານ ຖືກດໍາເນີນຄະດີ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຸລາການຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ດຳເນີນຄະດີພວກປະທ້ວງຜູ້ທີ່ຖືກຈັບກຸມໃນລະຫວ່າງການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງກຸ່ມປົງກປ້ອງສິດທິມະນຸດຕ່າງໆ ກ່າວວ່າ ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເສຍຊີວິດ.
ຫົວໜ້າສານແຂວງເຄີດິສຖານ ໄດ້ດຳເນີນຄະດີ 110 ຄົນ.
ການເຄືອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກ ທ່ານໂຮສເຊນ ຟາສລີ ຮາຣີການດີ (Hossein Fazli Harikandi) ຫົວໜ້າສານແຂວງອາລບອສ (Alborz) ໄດ້ອອກແຈ້ງການດຳເນີນຄະດີ ສຳລັບພວກປະທ້ວງ 201 ຄົນ.
ໃນແຂວງກາສວິນ ໄອຍະການຂອງເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ອອກແຈ້ງການດຳເນີນຄະດີສຳລັບ 315 ຄົນໃນຂໍ້ຫາເຕົ້າໂຮມຊຸມນຸມ ແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໂດຍມີເຈດຕະນາເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດ, ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຕໍ່ຕ້ານລະບົບການປົກຄອງ ແລະລົບກວນຄວາມເປັນລະບຽບຂອງສາທາລະນະ.
ຜູ້ນຳສູງສຸດ ອາຢາໂທລາ ອາລີ ຄາເມນີ ໄດ້ເອີ້ນພວກປະທ້ວງບາງສ່ວນທີ່ຖືກຈັບກຸມນັ້ນ ເປັນສາຍລັບຂອງສັດຕູ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຄະດີຂອງພວກເຂົານັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຸລາການ ແລະຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ ຍັງໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງໂດຍສຳນັກງານໄອຍະການຄະດີອາຍາ ໃນການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຟໄໝ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແປດຄົນເສຍຊີວິດ ຢູ່ທີ່ຄຸກ ອີວິນຂອງເຕຫະຣ່ານ.
ທ່ານມາຊູດ ຊາເຕຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 25 ຄົນ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ມີສ່ວນພົວພັນໃນການປຸກລະດົມ ແລະ ເຈຕະນາສ້າງຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາ.
ພວກຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຫັນແປວໄຟ ແລະໄດ້ຍິນສຽງຍິງປືນ ແລະລະເບີດແຕກ ຈາກຄຸກ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງເຫດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍລວມມີການກ່າວວ່າ ເຫດການຄວາມບໍ່ສະຫງົບໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນ “ພວກສັດຕູທີ່ເປັນສາຍລັບ” ແລະພວກນັກໂທດບາງສ່ວນຜູ້ທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມຫລົບໜີ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກນັກໂທດ ຊຶ່ງພວກເຂົາກ່າວວ່າ ເປັນຜູ້ທີ່ວາງເພີງໃສ່ຫ້ອງຕັດຫຍິບ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຕ່າງໆ ໄດ້ກ່າວຫາລັດຖະບານຂອງອີຣ່ານ ໃນການຫາທາງດຳເນີນການປາບປາມຢູ່ໃນຄຸກ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ອ້າງໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອດັບເພີງ ແລະສະກັດກັ້ນການຫລົບໜີ.
ການປະທ້ວງແລະການນັດຢຸດງານ ໃນທົ່ວປະເທດ ດຽວນີ້ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ອາທິດທີຫ້າແລ້ວ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການເສຍຊີວິດຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ອາຍຸ 22 ປີ ໃນການຄວບຄຸມໂຕຂອງຕຳຫຼວດ ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບໃນຂໍ້ກ່າວຫາລະເມີດຕໍ່ກົດລະບຽບການນຸ່ງເຄື່ອງ. ພວກປະທ້ວງໃນຫຼາຍຫົວເມືອງທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການບັງຄັບໃຫ້ໃສ່ຜ້າຄຸມຫົວ ຫຼື ຮີຈາບ ໂດຍພວກແມ່ຍິງ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ຽນແປງລະບົບການເມືອງຂອງອີຣ່ານ.