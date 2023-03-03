ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, 03 ມີນາ 2023
ໂລກ

ນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະເປັນຜູ້ຈັດລາຍການ ຂອງ VOA ຊາວອີຣ່ານ ແມຊີ ອາລີນຈາດ ຖືກສະເໜີຊື່ໃຫ້​ເປັນ​​ນຶ່ງ ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ແມ່​ຍິງ​ປະ​ຈຳປີ ຂອງວາລະສານ TIME

  • ວີໂອເອ
ນາງແມຊີ ອາລີນຈາດ, ນັກຂ່າວ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວ ຊາວອີຣ່ານ-ອາເມຣິກັນ, ໄດ້ຖືກຮັບເລືອກໃຫ້ເປັນນຶ່ງໃນຈໍານວນບັນດາແມ່ຍິງ 12 ຄົນແຫ່ງປີ ຂອງວາລະສານ TIME. (Photograph by Celeste Sloman (@celestesloman) for TIME)

ວາ​ລະ​ສານ​ໄທ​ມ໌ (TIME) ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ສະເໜີຊື່ນັກເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອສິດທິມະນຸດຊາວອີຣ່ານ ແລະຜູ້ຈັດລາຍການຂອງ VOA, ທ່ານນາງແມຊີ ອາ-ລີນຈາດ ເຂົ້າໃນລາຍຊື່ຂອງຈໍານວນແມ່ຍິງ 12 ຄົນ ແຫ່ງປີ ສໍາລັບວຽກງານຂອງນາງ ໃນນາມຂອງສິດທິແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນປະເທດບ້ານເກີດຂອງນາງ.

ວາລະສານ TIME ເປີດເຜີຍຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ບັນດາແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມາຈາກ “ທົ່ວໂລກ ແລະໄດ້ສ້າງຜົນງານທີ່ສໍາຄັນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ວິຊາຊີບຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕາມລໍາດັບ.”

ບັນນາທິການບໍ​ລິ​ຫານ ທ່ານນານນາ ບາເຈກາລ ພ້ອມດ້ວຍບັນນາທິການ​ອະວຸໂສ ທ່ານລູຊີ ເຟລດ໌ແມນ ກ່າວວ່າ ບັນດາລາຍຊື່ນີ້ “ມີການກວດກາຮູບແບບໃນລະດັບຂອງອິດທິພົນທີ່ສູງທີ່ສຸດ ໂດຍເປັນຜູ້ນໍາທີ່ສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອໃຫ້ໂລກມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.”

ດ້ວຍການໂອ້ລົມກັບ VOA ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ນາງອາລີນຈາດ ກ່າວວ່າ ມັນຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ “ຈະເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສຸກ ຫຼື ບໍ່.”

Suspected Plot Against VOA Persian Host in New York Underscores Dangers of Transnational Reprisal
Embed
Suspected Plot Against VOA Persian Host in New York Underscores Dangers of Transnational Reprisal

No media source currently available

0:00 0:03:16 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ໂດຍການອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການກົດຂີ່ຕໍ່​ພວກແມ່ຍິງຢູ່ໃນປະເທດອີ​ຣ່ານນັ້ນ ນາງກ່າວວ່າ “ຢູ່ໃນສະຖານະການຕ່າງໆ ທີ່ເປັນປົກກະຕິແລ້ວ, ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ ໃນຖານະແມ່ຍິງທີ່ມາຈາກໝູ່ບ້ານນ້ອຍໆ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງອີຣ່ານ, ໄດ້ຖືກຮັບເລືອກ ໃຫ້ມີຊື່ຢູ່ ໃນບັນ​ຊີຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງປີ ໂດຍວາລະສານ TIME, ຈະເປັນການນໍາເອົາຄວາມສຸກ ແລະຄວາມດີໃຈທີ່ສຸດມາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ. ແຕ່ໃນທຸກໆມື້ນີ້, ສະຖານະການຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນປະເທດອີຣ່ານ ມັນບໍ່ແມ່ນຊ່ວງເວລາ ທີ່ປົກກະຕິສໍາລັບພວກເຮົາເລີຍ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG