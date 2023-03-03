ວາລະສານໄທມ໌ (TIME) ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ສະເໜີຊື່ນັກເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອສິດທິມະນຸດຊາວອີຣ່ານ ແລະຜູ້ຈັດລາຍການຂອງ VOA, ທ່ານນາງແມຊີ ອາ-ລີນຈາດ ເຂົ້າໃນລາຍຊື່ຂອງຈໍານວນແມ່ຍິງ 12 ຄົນ ແຫ່ງປີ ສໍາລັບວຽກງານຂອງນາງ ໃນນາມຂອງສິດທິແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນປະເທດບ້ານເກີດຂອງນາງ.
ວາລະສານ TIME ເປີດເຜີຍຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ບັນດາແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມາຈາກ “ທົ່ວໂລກ ແລະໄດ້ສ້າງຜົນງານທີ່ສໍາຄັນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ວິຊາຊີບຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕາມລໍາດັບ.”
ບັນນາທິການບໍລິຫານ ທ່ານນານນາ ບາເຈກາລ ພ້ອມດ້ວຍບັນນາທິການອະວຸໂສ ທ່ານລູຊີ ເຟລດ໌ແມນ ກ່າວວ່າ ບັນດາລາຍຊື່ນີ້ “ມີການກວດກາຮູບແບບໃນລະດັບຂອງອິດທິພົນທີ່ສູງທີ່ສຸດ ໂດຍເປັນຜູ້ນໍາທີ່ສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອໃຫ້ໂລກມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ດ້ວຍການໂອ້ລົມກັບ VOA ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ນາງອາລີນຈາດ ກ່າວວ່າ ມັນຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ “ຈະເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສຸກ ຫຼື ບໍ່.”
ໂດຍການອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການກົດຂີ່ຕໍ່ພວກແມ່ຍິງຢູ່ໃນປະເທດອີຣ່ານນັ້ນ ນາງກ່າວວ່າ “ຢູ່ໃນສະຖານະການຕ່າງໆ ທີ່ເປັນປົກກະຕິແລ້ວ, ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ ໃນຖານະແມ່ຍິງທີ່ມາຈາກໝູ່ບ້ານນ້ອຍໆ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງອີຣ່ານ, ໄດ້ຖືກຮັບເລືອກ ໃຫ້ມີຊື່ຢູ່ ໃນບັນຊີຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງປີ ໂດຍວາລະສານ TIME, ຈະເປັນການນໍາເອົາຄວາມສຸກ ແລະຄວາມດີໃຈທີ່ສຸດມາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ. ແຕ່ໃນທຸກໆມື້ນີ້, ສະຖານະການຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນປະເທດອີຣ່ານ ມັນບໍ່ແມ່ນຊ່ວງເວລາ ທີ່ປົກກະຕິສໍາລັບພວກເຮົາເລີຍ.”