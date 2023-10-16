ອີຣ່ານ ໄດ້ເຕືອນ ອິສຣາແອລ ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຢຸດການຮຸກຮານຕໍ່ຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌, ດ້ວຍລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຝ່າຍອື່ນໆໃນພາກພື້ນແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະດຳເນີນການ, ອົງການຂ່າວເຄິ່ງທາງການ Fars ໄດ້ລາຍງານໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ທ່ານ ຮອສເຊັນ ອາມີຣາບດອລລາຮຽນ (Hossein Amirabdollahian) ໄດ້ຢ້ຳຄຳເວົ້າວ່າ “ຖ້າການຮຸກຮານຂອງພວກ ໄຊອອນ ຫາກບໍ່ຢຸດ, ທຸກຝ່າຍຢູ່ໃນພາກພື້ນກໍພ້ອມທີ່ຈະດຳເນີນການ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ປະຕິຍານໃນວັນອາທິດວານນີ້ທີ່ຈະ “ທຳລາຍກຸ່ມຮາມາສ” ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບຂອງທ່ານໄດ້ກະກຽມທີ່ຈະເຄື່ອນເຂົ້າໄປໃນແຫຼມ ກາຊາ ເພື່ອຊອກຫາພວກຫົວຮຸນແຮງ ອິສລາມ, ທີ່ການອາລະວາດຂອງພວກເຂົາທົ່ວເມືອງຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງ ອິສຣາແອລ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທົ່ວໂລກຕົກໃຈ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງສຸດຂອງ ອີຣ່ານ, ຜູ້ນຳສູງສຸດ ອາຊາໂທລລາ ອາລີ ຄາເມນີ, ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຕຫະຣ່ານ ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໂຈມຕີຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ໃນ ອິສຣາແອລ, ແຕ່ໄດ້ຍົກຍ້ອງສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າການເສຍໄຊຂອງກອງທັບ ແລະ ອົງການສືບລັບ “ທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້” ຂອງ ອິສຣາແອລ.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ປົກຄອງທາງສາສະໜາຂອງ ອີຣ່ານ ກ່ຽວກັບ ການຍຸແຍ່ຄວາມຮຸນແຮງມາດົນນານ ດ້ວຍການສະໜອງອາວຸດໃຫ້ພວກ ຮາມາສ. ເຕຫະຣ່ານ ເວົ້າວ່າພວກເຂົາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານສິນທຳ ແລະ ການເງິນໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຄວບຄຸມແຫຼມກາຊາ.