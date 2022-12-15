ອີຣ່ານ ຖືກລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ປົດອອກຈາກອົງການຂອງແມ່ຍິງສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນພຸດວານນີ້ ສຳລັບການປາບປາມທີ່ດຳເນີນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ການປະທ້ວງທີ່ສະຫງົບ ແລະ ການກົດຂີ່ ແລະ ນະໂຍບາຍການແບ່ງແຍກຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ລິນດາ ທອມມັສ-ກຣີນຟີລດ໌ ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ແມ່ຍິງອີຣ່ານອາຍຸ 22 ປີ ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບໂດຍຕຳຫຼວດສິນທຳຂອງປະເທດ ແລະ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງການຖືກຄວບຄຸມຕົວໃນກາງເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງຫຼາຍເດືອນນັ້ນວ່າ “ນາງ ມາຊາ ອາມີນີ ມີແຕ່ຢາກທຳການສຶກສາຂອງລາວໃຫ້ຈົບ. ລາວຢາກເລີ່ມຕົ້ນຄອບຄົວ. ລາວຢາກມີຊີວິດທີ່ປົກກະຕິ, ຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ. ລາວເປັນພຽງນັກສຶກສາ. ແຕ່ຕອນນີ້ລາວແມ່ນຜູ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດ.”
ທ່ານນາງ ທອມມັສ-ກຣີນຟີລດ໌ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບນາງ ອາມີນີ ວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ວ່າລາວຖືກຂ້າຕາຍສຳລັບອາຊະຍາກຳຂອງການເປັນແມ່ຍິງ. ແລະເປັນເວລາດົນໂພດ, ແລະ ເລື້ອຍໂພດ, ເຫດການນີ້ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ປົກກະຕິໃນ ອີຣ່ານ.”
ໃນການລົງຄະແນນສຽງສະໜັບສະໜູນ 22 ຄະແນນ ແລະ 8 ສຽງຄັດຄ້ານ, ດ້ວຍ 16 ປະເທດບໍ່ອອກສຽງນັ້ນ, ສະມາຊິກສະພາເສດຖະກິດສັງຄົມ 54 ປະເທດໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ກ່ຽວກັບ ການປົດ ອີຣ່ານອອກຈາກສະໄໝການດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຄະນະກຳມາທິການສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ເຊິ່ງຈະໝົດອາຍຸໃນປີ 2026. ຄະນະກຳມາທິການດັ່ງກ່າວຈະປະຊຸມກັນສອງອາທິດໃນທຸກໆເດືອນມີນາ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນຫາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການເສີມອຳນາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ບັນລຸຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດ.
ມີພຽງຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງການເຫັນດີ ແລະ ບໍ່ເຫັນດີເທົ່ານັ້ນທີ່ຕ້ອງການໃນຮ່າງມະຕິຂອງ ສະຫະລັດ, ການບໍ່ອອກສຽງແມ່ນຈະບໍ່ຖືກນັບ.
ຜູ້ປະທ້ວງຢ່າງໜ້ອຍ 350 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການປະທ້ວງສາມເດືອນ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍ 60 ຄົນ. ຜູ້ປະທ້ວງອີກ 14,000 ຄົນແມ່ນໄດ້ຖືກຈັບ, ແລະ ຜູ້ປະທ້ວງເພດຊາຍສອງຄົນຖືກປະຫານຊີວິດໃນເດືອນນີ້.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງ ອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ລິເລີ້ມຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນມີແຮງຈູງໃຈທາງການເມືອງ ແລະ ການກ່າວຫາຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຖືກອີງໃສ່ “ການກ່າວອ້າງທີ່ເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້ ແລະ ການໂຕ້ຖຽງທີ່ຖືກປັ້ນແຕ່ງຂຶ້ນມາ.”