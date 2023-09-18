ອີຣ່ານກ່າວວ່າ ຈະມີການແລກປ່ຽນນັກໂທດ ກັບສະຫະລັດ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້

ອີຣ່ານກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຄາດວ່າ ຈະມີການແລກປ່ຽນນັກໂທດກັບສະຫະລັດ ແລະປ່ອຍເງິນຈໍານວນ 6 ຕື້ໂດລາ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອີຣ່ານ ທ່ານນາສຊາ ການານີ (Nasser Kanaani) ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ອີຣ່ານຄາດຄະເນກອງທຶນ ເຊິ່ງຖືກກັກໄວ້ພາຍໃຕ້ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ແລະໃຊ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາເທົ່ານັ້ນ, ຈະຖືກໂອນຈາກບັນຊີຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ໄປຫາບັນຊີໃນປະເທດກາຕ້າ.
ທ່ານຈອນ ເຄີບີ, ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທໍານຽບຂາວ ກ່າວຕໍ່ VOA ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ລັດຖະບານ ທ່ານໄບເດັນ ຫວັງວ່າ ການໂອນ ເຊິ່ງລວມມີທັງຊາວອາເມຣິກັນ 5 ຄົນ ທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດກ່າວວ່າຖືກກັກຂັງແບບບໍ່ຍຸຕິທໍາຢູ່ໃນອີຣ່ານ, ຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ນ “ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້.”
ຊາວອາເມຣິກັນສາມຄົນທີ່ຈະມີການແລກປ່ຽນໂຕ ມີການເປີດເຜີຍອອກສູ່ສັງຄົມຄື: ເຊຍແມັກ ນາມາຊີ (Siamak Namazi), ເອມາດ ຊາກີ (Emad Shargi), ໂມຣາດ ຕາບາສ (Morad Tahbaz). ໃນຈໍານວນນີ້ ລວມມີຊາວອາເມຣິກັນນຶ່ງຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ ຖືກຍົກຍ້າຍຈາກຄຸກ ເອີວິນ (Evin) ໃນນະ ຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ໄປກັກບໍລິເວນຢູ່ເຮືອນ, ໃນຂະນະທີ່ແມ່ຍິງຊາວອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືກຈັດເຂົ້າໃນສ່ວນຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ກໍຖືກກັກບໍລິເວນຢູ່ເຮືອນແລ້ວເຊັ່ນດຽວກັນ.