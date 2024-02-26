ອີຣ່ານກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ໃສ່ເຢເມນ ເປັນການ 'ເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍຂຶ້ນ'

ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ອີຣ່ານ ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ຕໍ່ເຢເມນ, ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງພະຍາຍາມເພີ້ມ "ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະວິກິດການ" ຢູ່ໃນພາກພື້ນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ໃນວັນເສົາກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ກອງກຳລັງຂອງອາເມຣິກາ ແລະ ອັງກິດ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ເປົ້າໝາຍກຸ່ມກະບົດຮູຕີ 18 ແຫ່ງໃນເຢເມນ, ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄື້ນການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານໃສ່ເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງໃນບໍລິເວນຂົງເຂດທະເລແດງ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ທ່ານນາສເຊີ ຄານານີ (Nasser Kanani) ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ດ້ວຍການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ອາເມຣິກາ ແລະ ອັງກິດ ພະຍາຍາມເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ວິກິດການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ, ພ້ອມດ້ວຍການຂະຫຍາຍຂອບເຂດສົງຄາມ ແລະ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ.”
ທ່ານ ຄານານີ ກ່າວຕື່ມວ່າ "ແນ່ນອນ, ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານໂດຍພະລະການ ແລະມີທ່າທີຮຸກຮານແບບນີ້, ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນ ກໍຍັງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນແລ້ວ, ຊໍ້າຍັງຈະບໍ່ບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃດໆສຳລັບບັນດາປະເທດຜູ້ຮຸກຮານເຫຼົ່ານີ້ອີກດ້ວຍ."
ທ່ານໄດ້ກ່າວປະນາມສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ຕື່ມວ່າ ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການ “ດຳເນີນງານເຄື່ອນໄຫວຢ່າງທັນການ ແລະມີປະສິດທິຜົນ” ເພື່ອຍຸຕິການຕໍ່ສູ້ທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງອິສຣາແອລ ຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ.
ພວກກຸ່ມກະບົດຮູຕີກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຫຼາຍໆຄັ້ງຂອງພວກເຂົາ ໃສ່ການຂົນສົ່ງໃນທົ່ວບໍລິເວນທະເລແດງ ເປັນການສະໜັບສະໜຸນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກສົງຄາມຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ.
ການໂຈມຕີທາງທະຫານຂອງອິສຣາແອລຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນລຸນຫລັງການໂຈມຕີທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ ເຂົ້າໃສ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລ.
ອີຣ່ານ ສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມຮາມາສ, ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆໃນການໂຈມຕີເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາ.
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