ສື່ມວນຊົນຂອງລັດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ກອງທັບອິຣ່ານໄດ້ເປີດເຜີຍເປັນເທື່ອທຳອິດຖານທັບໃຕ້ດິນສຳລັບເຮືອບິນລົບ ເພື່ອຮັບມືກັບການໂຈມຕີທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຈາກລູກລະເບີດທຳລາຍຂຸມຫຼົບໄພຂອງສະຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ຖານທີ່ຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ມີຊື່ວ່າ Oghab 44 (ຊຶ່ງແປວ່ານົກອິນຊີໃນພາສາເປີເຊຍ), ສາມາດຮອງຮັບ "ເຮືອບິນລົບແລະເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດທຸກປະເພດ, ລວມເຖິງ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ," ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວ IRNA ຂອງທາງການ ພ້ອມ ທັງໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ຮູບພາບ ແລະວິດີໂອພາຍໃນຖານທັບ.
ສະຖານທີ່ຕັ້ງແທ້ຈິງຂອງຖານທັບດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ແຕ່ສື່ມວນຊົນຂອງລັດກ່າວວ່າ ມັນ "ຢູ່ທີ່ມີຄວາມເລິກຫຼາຍຮ້ອຍແມັດຢູ່ໃຕ້ພູ," ແລະສາມາດທົນຕໍ່ "ລູກລະເບີດຈາກເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດຍຸດທະສາດຂອງສະຫະລັດ.”
ໃນເດືອນພຶດສະພາປີກາຍນີ້, ກອງທັບອີຣ່ານໄດ້ເປີດເຜີຍຖານທັບອາກາດສຳລັບເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຢູ່ໃຕ້ພູ Zagros ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ.
ການເປີດເຜີຍຄັ້ງຫຼ້າສຸດແມ່ນມີຂຶ້ນໃນມື້ກ່ອນທີ່ອີຣ່ານ ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນກອງທັບອາກາດ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວັນຄົບຮອບ 44 ປີຂອງການປະຕິວັດອິສລາມ ປີ 1979 ໃນມື້ວັນເສົາ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ສື່ມວນຊົນຂອງລັດ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຮູບພາບປະທານເສນາທິການກອງທັບອີຣ່ານ ນາຍພົນ Mohammad Bagheri ແລະນາຍພົນ Abdolrahim Mousavi ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບບົກ ຢູ່ທີ່ຖານທັບແຫ່ງໃໝ່.
ອົງການຂ່າວ IRNA ຂອງທາງການອີຣ່ານລາຍງານວ່າ Oghab 44 ແມ່ນ “ໜຶ່ງໃນຫຼາຍໆຖານທັບອາກາດໃຕ້ດິນ ທີ່ເປັນຍຸດທະວິທີ ສຳລັບກອງທັບອາກາດ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນບໍລິເວນຕ່າງໆຂອງປະເທດ ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມານີ້”.