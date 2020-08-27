ອິີຣ່ານ ແລະອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ ຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ການກວດກາ ບ່ອນທີ່ສົງໄສ ເປັນສະຖານທີ່ເກັບວັດຖຸນິວເຄລຍ

- ອີຣ່ານ ແລະອົງການສັງເກດການນິວຄເລຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ ຈະກວດກາ ບ່ອນທີ່ສົງໄສ 2 ແຫ່ງ ທີ່ເຄີຍເປັນສະຖານທີ່ນິວເຄລຍ ມາກ່ອນ ບ່ອນທີ່ອຸບປະກອນນິວເຄລຍທີ່ບໍ່ມີການປະກາດ ຖືກເກັບຮັກສາ ແລະນຳໃຊ້.
ຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດວານນີ້ ຫຼັງຈາກການປະເຊີນໜ້າກັນເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ.
ຫົວໜ້າອົງການພະລັງງານປະລະມະນູສາກົນ (IAEA) ທ່ານຣາແຟລ ໂກຣສຊີ ແລະຫົວໜ້ານິວເຄລຍອີຣ່ານ ທ່ານອາລີ ອັກບາ ຊາເລຮີ ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມ ຮ່ວມວ່າ “ອີຣ່ານສະໝັກໃຈໃຫ້ອົງການ IAEA ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ 2 ແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ເຈາະຈົງໂດຍອົງການ IAEA.”
ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ ວັນເວລາໃນການກວດກາ ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບ.
ອີຣ່ານໄດ້ຕ້ານຢັນຕໍ່ການກວດກາ ໂດຍພະຍາຍາມກ່າວວ່າ ອົງການ IAEA ບໍ່ມີສິດໃນດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ຈະເຂົ້າໄປກວດບ່ອນທີ່ມີການສົງໄສ. ບັນດາບ່ອນດັ່ງ ກ່າວ ມີການສົງໄສວ່າ ໄດ້ກາຍມາເປັນ ສະຖານທີ່ປະຕິບັດງານ ໃນຕົ້ນຊຸມປີ 2000 ກ່ອນອີຣ່ານລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບ ບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດໂລກ ຊຶ່ງຕໍ່ມາ ສະຫະລັດໄດ້ຖອນໂຕອອກນັ້ນ.
ຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ປະກາດຫຼັງຈາກທ່ານໂກສຊີ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມອີຣ່ານເພື່ອຊັກຊວນ ໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານ ອະນຸຍາດເຂົ້າໄປເບິ່ງບັນດາສະຖານທີ່ເຫລົ່ານັ້ນ.
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