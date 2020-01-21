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ການ​ບິນ​ພົນ​ລະ​ເ​ຮືອນ​ອີ​ຣ່ານ ເວົ້າ​ວ່າ ກອງ​ທັບອີ​ຣ່ານ ​​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ 2 ​ລູກ ໃສ່​ເຮືອ​ບິນໂດ​ຍ​ສານ ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ

ພາບ​ທີ່​ຖ່າຍ​ມາ​ຈາກວີ​ດິ​ໂອ​ໃນ​ວັນ​ທີ 8 ມັງ​ກອນ, 2020 ທີ່​ເອົາ​ໃຫ້​ໂດຍທ່ານ Nariman Gharib ສ​ະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສິ່ງ​ຂອງ​ອັນ​ນຶ່ງ ທີ່ບອກວ່າ​ເປັນເຮືອ​ບິນ​ອາຍ​ພົ່ນ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ກຳ​ລັງ​ບິນຢູ່​ເທິງ​ທ້ອງ​ຟ້າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ມັນ​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ ແລະ​ສົ່ງແສງ​ເຫລື້ອມ​​ມາບໆ ​ອອກ​ມາ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ບິນ​ພົນ​ລະ​ເ​ຮືອນ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ​ກ່​າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້​ວ່າ ກອງ​ທັບ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ສອງ​ລູກ ໃສ່​ເຮືອ​ບິນ​ອາຍ​ພົ່ນໂດ​ຍ​ສານ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ໃນ​ເວ​ລາບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ພາຍ​ຫລັງ​ໄດ້​ບິນ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ 176 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດຢູ່​ໃນ​ເຮືອ​ບິນ​ລຳນັ້ນ.

​ລາຍ​ງານຂອງອົງ​ການ​ການ​ບິນ​ພົນ​ລະ​ເ​ຮືອນ ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ລູກ​ສອນ​ໄຟດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ແມ່ນ ​ລູກ​ສອນ​ໄຟລຸ້ນ TOR-M1 ຊຶ່ງ​ເປັນ​ລູກສອນ​ໄຟ​ປະ​ເພດ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ໂດຍ​ຣັດ​ເຊຍ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ທີ່​ຍິງ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ໜ້າ​ດິນ​ໄປ​ສູ່​ທ້ອງ​ຟ້າ.

ອົງ​ການນີ້​ຍັງ​ກ່າວ​ອີກວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຂໍ​ຮ້ອງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ທາງ​ເຕັກ​ນິກ​ຈາກຫ້ອງ​ການ​ດ້ານ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຈາກຫ້ອງ​ການ BEA ຊຶ່ງ​ເປັນຄູ່​ພາ​ຄີ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ຝ​ຣັ່ງ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ອ່ານຂໍ້​ມູນ​ຢູ່​ໃນ​ກ່ອງ​ດຳຂອງ​ຖ້ຽວ​ບິນ ທີ່​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບັນ​ທຶກ​ທີ່​ໄດ້​ເກັບ​ມາ​ຈາກ​ບ່ອນ​ທີ່​ເຮືອ​ບິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຕົກ​ລົງ​ນັ້ນ.

ອີ​ຣ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ເທົ່າ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຝ​ຣັ່ງ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຕອບ​ກັບ ໃນ​ແງ່ບວກ​ຕໍ່​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ສະ​ໜອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ໄດ້.

ອີ​ຣ່ານ​ໃນ​ຂັ້ນ​ທຳ​ອິດ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ບັນ​ຫາ​ທາງ​ດ້ານ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮືອ​ບິນ​ອາຍ​ພົ່ນໂດ​ຍ​ສານລຳ​ນັ້ນ​ຕົກ ກ່ອນ​ຈະ​ຍອມ​ຮັບ​ໃນ​ຫລາຍມື້​ຕໍ່​ມາວ່າ ພະ​ນັກ​ງານ​ໃນ​ກອງ​ທັບ​ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ຍິງ​ເຮືອ​ບິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ການ​ເປີດ​ເຜີຍ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫລາຍ​ວັນ ຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣ່ານ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ​ອອກ​ມາ ຕໍ່​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ປະ​ເທດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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