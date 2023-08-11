ອີຣ່ານ ກັກຂັງນັກໂທດຊາວອາເມຣິກັນ 5 ຄົນໄວ້ໃນເຮືອນ ເພື່ອແລກກັບເງິນ 6 ຕື້ໂດລາທີ່ຖືກກັກໄວ້ ຢູ່ໃນ ເກົາຫຼີໃຕ້

ອີຣ່ານ ຢືນຢັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ກັກຂັງນັກໂທດຊາວອາເມຣິກັນ 5 ຄົນໄວ້ຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາ ທີ່ຖືກລະງັບໄວ້ຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້, ເຊິ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນ ມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນສໍາລັບເຕຫະຣ່ານ ທີ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການແລກປ່ຽນນັກໂທດກັບວໍຊິງຕັນ.
“ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງໄກ່ເກ່ຍໂດຍປະເທດທີສາມ, ຊາວອີຣ່ານ 5 ຄົນທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຈະໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕ, ແລະເງິນທຶນຂອງອີຣ່ານທີ່ຖືກລະງັບໄວ້ ຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ຈະບໍ່ຖືກຂັດຂວາງ ແລະຖືກໂອນໄປປະເທດກາຕ້າ,” ຕາມການກ່າວຂອງເຕຫະຣ່ານ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ IRNA ຂອງລັດຖະບານ.
ອີຣ່ານກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງກັບສະຫະລັດ ລວມມີເງິນຈໍານວນ 6 ຕື້ໂດລາ ແລະ ເງິນຈໍານວນ 7 ຕື້ໂດລາ ທີ່ຖືກກັກໄວ້ເນື່ອງຈາກມະຕະການລົງໂທດຕ່າງໆຕໍ່ອີຣ່ານ.
ທໍາອິດ ເງິນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຖືກແລກປ່ຽນຈາກສະກຸນເງິນເກົາຫຼີໃຕ້ ມາເປັນເງິນຢູໂຣ ແລະຈາກນັ້ນ ຈະຖືກສົ່ງໄປໃສ່ບັນຊີໃນປະເທດກາຕ້າ ທີ່ອີຣ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເຄິ່ງທາງການ ທັສນິມ ຂອງ ອີຣ່ານ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການປ່ອຍໂຕຊາວອາເມຣິກັນ 5 ຄົນອອກຈາກຄຸກຢູ່ໃນ ອີຣ່ານ ເປັນ “ບາດກ້າວທີ່ເປັນບວກ.”