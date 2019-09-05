ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດໄດ້ເອົາບາດກ້າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອສະກັດກັ້ນເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງນ້ຳມັນຂອງອີຣ່ານທີ່ຖືກສະຫະລັດກ່າວຫາວ່າ ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີອອກມາ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ວິທີການທູດກັບເຕຫະຣ່ານ.
"ເຂົາເຈົ້າຢາກຈະເຈລະຈາ. ເຂົາເຈົ້າຢາກເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທຣຳ ທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຢູ່ຫ້ອງການຮູບຊົງໄຂ່ໃນທຳນຽບຂາວ ເມື່ອທ່ານຖືກຖາມກ່ຽວກັບການລົງໂທດຄັ້ງໃໝ່ທີ່ປະກາດອອກມາໂດຍກະຊວງການເງິນ ແລະຖືກຖາມວ່າ ທ່ານຍິນດີທີ່ຈະພົບກັບປະທານາທິບໍດີ ຮາຊຊານ ຣູຮານີ ຂອງອີຣ່ານບໍ່ ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນເດືອນນີ້.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີກ່າວຢ້ຳອີກວ່າ ສະຫະລັດ “ບໍ່ໄດ້ຫາທາງປ່ຽນແປງລະບອບການປົກຄອງຂອງອີຣ່ານ."
ທ່ານ ທຣຳກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ອີກວ່າ "ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດຫລາຍອີ່ຫລີ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຢາກສວຍໃຊ້ມັນໃຫ້ປະໂຫຍດ.”
ອີຣ່ານໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຈະຫລຸດຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງຕົນຕໍ່ສັນຍານີວເຄລຍ ປີ 2015 ກັບປະເທດມະຫາອຳນາດຂອງໂລກນັ້ນລົງອີກ.
ການເຮັດແນວນີ້ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບ “ການພັດທະນາເຄື່ອງປັ່ນສິ່ງຕົກຄ້າງ. ພວກເຮົາຈະເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວໃນວັນສຸກມື້ອື່ນນີ້" ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຣູຮານີ ຢູ່ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ທີ່ກ່າວຜ່ານທາງໂທລະພາບ.
ໃນປີກາຍນີ້ ທ່ານ ທຣຳໄດ້ຖອນສະຫະລັດອອກຈາກສັນຍາທີ່ເອີ້ນວ່າ ແຜນ ການປະຕິບັດງານຮອບດ້ານຮ່ວມກັນ ຫລື JCPOA.
ຄຳເວົ້າຂອງອີຣ່ານ ທີ່ຈະຖອຍອອກຈາກສັນຍາ JCPOA ເພີ້ມໄປອີກ ມີຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຕ່າງປະເທດ ຂອງກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດຈະລົງໂທດຕໍ່ 10 ຄົນ, ອົງການ 16 ແຫ່ງ ແລະ ກຳປັ່ນ 11 ລຳ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ຖືກສັ່ງການໂດຍ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງການເງິນແກ່ກຳລັງທະຫານກອງທັບພິທັກປະຕິວັດອິສລາມ ຫລື IRGC-QF ແລະກຸ່ມເຮສໂບລາ, ທີ່ເປັນສາຂາດ້ານກໍ່ການຮ້າຍຂອງກອງທັບນັ້ນ.