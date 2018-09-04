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ປ. ທຣຳ ​ເຕືອນຊີ​ເຣຍ ຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ອີຣ່ານ ທີ່​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ​​ເຂ​ດທີ່​ໝັ້ນ​ຂອງຝ່າຍຄ້ານ ​ໃນ​ແຂວງ​ອິດ​ລິບ

ປະທານາທິບໍດີ​ບາ​ຊາ ​ອາ​ລ-ອາຊາ​ດ ກັບ ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງ ປະ​ເທດ​ຂອງ​ອີຣ່ານ ທ່ານ​ໂມ​ຮາມ​ເມັດ ຈາ​ວາດ ຊາຣິຟ ​ໃນ ນະຄອນ ​ດາ​ມັສກັສ, ຊີ​ເຣຍ, 3 ກັນຍາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະທານາທິບໍດີ​ສະ​ຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ເຕືອນ​ຊີ​ເຣຍ ຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ອີຣ່ານ
ທາງ​ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວິ​ດ​ເຕີ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ຕໍ່​ຕ້ານ ​ໃນ​ອັນ​ທີ່ “ກໍ່ກຳທຳ​ເຂັນ​
ສ້າງ​ຂຸມ​ຝັງ​ສົບ​ມະນຸດສະ​ທຳ ທີ່​ເປັນ​ການ​ຜິດພາດ” ​ໂດຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ກຸ່ມ​ຕໍ່ຕ້ານ​ລັດ
ຖະບານ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ມີ​ທີ່​ໝັ້ນ​ທີ່ແຂວງ​ອິດ​ລິບນັ້ນ.

“ຊາວຣັດ​ເຊຍ ​ແລະຊາວ​ອີຣ່ານ ​ແມ່ນ​ຈະ​ເຮັດ​ຂຸມ​ຝັງ​ສົບ​ມະນຸດສະ​ທຳ ທີ່​ເປັນ​ການ​
ຜິດພາດ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ ຂອງຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ໂສກ​ນາດຕະກຳ​ຂອງ​ມວນ
​ມະນຸດ​ເຮົາ. ຜູ້​ຄົນ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ຄົນ ອາດ​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ໄດ້. ບໍ່​ຄວນ​ຈະປ່ອຍ​
ໃຫ້​ມັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້!” ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວິ​ດ​ເຕີ ​ໃນ​ແລງ​ວັນຈັນ​ວານ​ນີ້.

​ໃນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ອີຣ່ານ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ອອກ​ ຊຶ່ງ​ການ​ໃຫ້​ກາ​ສະໜັບສະ​ໜຸນ ​
ແກ່​ພວກ​ປ້ອງ​ກັນຊີ​ເຣຍ ​ເພື່ອ​ຍຶດ​ເອົາ​ເຂດຫຼັກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ​
ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ຂົງ​ເຂດອິດ​ລິບ ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ເໜືອ​ ຊີ​ເຣຍ ຄວນ​
ໄດ້ກວດ​ລ້າງ “ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.”

ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ​ອີຣ່ານ ທ່ານ​ໂມ​ຮາມ​ເມັດ ຈາ​ວາດ ຊາຣິຟ ໄດ້​ເດີນ
ທາງ​ໄປຍັງ​ນະຄອນ​ດາ​ມັສກັສ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ພົບ​ປະກັບ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່ງຊີ​ເຣຍ
ພ້ອມ​ທັງປະທານາທິບໍດີ​ບາ​ຊາ ​ອາ​ລ-ອາຊາ​ດ.

ສື່ມວນຂອງ​ອີຣ່ານ ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານຊາຣິຟ ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ​ແຂວງ​ອິດ​ລິບ
ຄວນ​ຈະ​ຖືກ​ກັບ​ຄືນໄປ​ສູ່​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ຊາວ​ຊີ​ເຣຍ ​ແລະ​ຄວນ​ພະຍາຍາມ​ສ້າງ
ສາ​ຄືນໃໝ່ ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ​ແລະ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ຂອງ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບນັ້ນ​ ແມ່ນ​ຄວນ​ຈະ​ດຳ
​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ.

ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ມີ​ສົງ​ຄາມ​ມາ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2011 ດ້ວຍ​ຫຼາຍ​ພັກ​ຝ່າຍ ທີ່​ຮວມທັງ
ກອງ​ກຳລັງ​ທີ່​ນິຍົມ​ລັດຖະບານ, ກຸ່ມ​ຕໍ່ຕ້ານ​ລັດຖະບານ ​ແລະ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ທີ່​ຄວບ
​ຄຸມ​ເອົາ​ຫຼາຍ​ໆຂົງ​ເຂດ​ນັ້ນ.

ກອງ​ກຳລັງ​ທ່ານ​ອາຊາ​ດ ທີ່​ໜຸນ​ຫຼັງ​ໂດຍ​ພວກ​ທະຫານທີ່ ທີ່​ສະໜັບ​ສະໜູນ​ ໂດຍ
ຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ອີຣ່ານ ​ໄດ້​ຍຶດຄືນ ​ເອົາ​ເມືອງ​ໃຫຍ່ໆ ຫຼາຍ​ແຫ່ງ ​ໃນ​ຮອບ​ຫຼາຍ​ປີຜ່ານ
ມາ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ພົວພັນ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກລົງ ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຕໍ່ສູ້ຂອງ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ​ແລະ​ພົນລະ​ເຮືອນ
​ເລື້ອຍໆ ທີ່​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ໜີ​ອອກໄປ​ຈາກ​ແຂວງ​ອິດ​ລິບ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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