ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

​ອີ​ຣ່ານ ຍຸ​ຕິ ການ​ປະ​ສານ​ງານ ກັບ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຫຼັງ​ຈາກ ສຽງ​ບັນ​ທຶກ ການ​ໂອ້​ລົມ ລະ​ຫວ່າງ ຜູ້​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ບິນ ກັບ ນັກ​ບິນ ຮົ່ວ​ອອກ​ມາ

ຊາກ​ເຮືອ​ບິນ​ຂອງ​ສາຍ​ການ​ບິນ​ສາ​ກົນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ຕົກ​ລົງ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ບິນ​ຂຶ້ນ ຈາກ​ສະ​ໜາມ​ບິນ ອີ​ມາມ ໂຄ​ເມ​ນ​ີ ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ, ​ແມ່ນ​ເຫັນ​ຢູ່​ຊານ​ເມືອງ​ຂອງ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ, ວັນ​ທີ 8 ມັງ​ກອນ 2020. Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency)

ອີ​ຣ່ານ​ກ່າວ​ວ່​າ ຕົນ​ໄດ້​ຢຸດ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ກັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ເຮືອ​ບິນ​ໂດຍ​ສານ ​ຢູ​ເຄຣນ​ຕົກ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ ຫຼັງ​ຈາກ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ຂອງ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ຢູເຄ​ຣນ​ຊ່ອງ​ນຶ່ງ ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ສຽງ​ບັນ​ທຶກ​ຂອງ​ຫໍ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ບິນ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ.

ສຽງ​ບັນ​ທຶກ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຊຶ່ງ​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ລະ​ຫວ່າງ​ນັກ​ບິນ ທີ່​ພວມ​ບິນ​ເຂົ້າ​ມາ ແລະ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ ​ການ​ຈະ​ລາ​ຈອນ​ທາງ​ອາ​ກາດສອງ​ຄົນ ທີ​ກ່າວ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ຟາ​ຊີ ກ່ຽວ​ກັບ “ແສງ​ຂອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ” ຢູ່​ໃນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຂອງ​ເຮືອ​ບິນ.

ອີ​ຣ່ານຍອມ​ຮັບ​ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 11 ມັງ​ກອນ​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ​ ຕົນ​ໄດ້​ຍິງ​ເຮືອ​ບິນ​ອາຍ​ພົ່ນ​ໂດຍ​ສານຂອງ​ສາ​ກົນຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ຫາ​ກໍ​ບິນ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ເມື່ອສາມມື້​ກ່ອນນັ້ນ. ລັດ​ຖະ​ບານ​ກ່າວ​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດ ຄິດ​ວ່າ​ເຮືອບິນ​ລຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເປັນ​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ​ສັດ​ຕູບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຕົນ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກສອນ​ໄຟ​ໄປ​ໃສ່​ຖານ​ທັບ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານທີ່​ເປັນ​ບ່ອນ​ຢູ່​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເພື່ອເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້ ​ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ​ອີ​ຣ່ານນັ້ນ.

ການ​ຍິງເຮືອ​ບິນ​ໂດຍ​ສານໂບອິ້ງ 737 ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຕົກ ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ 176 ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ເປັນ​ຊາວ​ອີ​ຣ່ານ ແລະ​ຊາວ​ກາ​ນາ​ດາ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ອີ​ຣ່ານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG