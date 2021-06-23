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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເວັບໄຊ້ຂອງອົງການຂ່າວ ລັດຖະບານ ອີຣ່ານ ປາກົດວ່າຖືກສະຫະລັດ “ຢຶດໄວ້”

ເວັບໄຊ້ຂອງໂທລະພາບ Al Masirah ທີ່ເປັນຂອງກຸ່ມຮູຕີໃນເຢເມນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄໍາປະກາດທີ່ປາກົດຢູ່ໃນເວັບໄຊ້ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງໃສ່ກັບອີຣຣ່ານທີ່ບອກຂຽນວ່າ ມັນຖືກຢຶດໂດຍລັດຖະະບານ ສະະຫະລັດ (ພາບຖ່າຍຈາກໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, 2021)

ກະຊວງຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ໄດ້ຍຶດເວັບໄຊ້ຂ່າວທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ອີຣ່ານ ເກືອບ 30 ສິບແຫ່ງໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ເຊິ່ງມັນໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດ.

ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ກ່າວວ່າ “ມື້ນີ້, ອີງຕາມຄຳສັ່ງ ຂອງສານ, ສະຫະລັດ ໄດ້ຍຶດ 33 ເວັບໄຊ້ທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍວິທະຍຸ ແລະ ສະຫະພັນ ໂທລະພາບ ອິສລາມ ອີຣ່ານ ແລະ 3 ເວັບໄຊ້ທີ່ຖືກປະຕິບັດການ ໂດຍກຸ່ມ ຄາຕາອິບ ຮິສບາລລາ, ໃນການລ່ວງລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດ ສະຫະລັດ.”

ສື່ມວນຊົນ ອີຣ່ານ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ເວັບໄຊ້ຂ່າວທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບລັດຖະບານ ຫຼາຍແຫ່ງປາກົດວ່າ “ຖືກຍຶດ” ໂດຍລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ໂດຍປາສະຈາກ ເຫດຜົນ ຫຼື ການອະທິບາຍທີ່ຈະແຈ້ງ.

ໃນເວັບໄຊ້ທີ່ຖືກປົດການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງກະທັນຫັນນັ້ນແມ່ນໂທລະພາບພາສາອັງກິດ Press TV, ຊ່ອງພາກສາອາຣັບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອາລ-ອາລາມ ແລະ ຊ່ອງຂ່າວທາງດາວທຽມຂອງກຸ່ມກະບົດ ຮູຕີ ໃນ ເຢເມນ ອາລ-ມາຊີຣາ.

ຂໍ້ຄວາມໃນເວັບໄຊ້ຕ່າງໆໄດ້ກ່າວວ່າ ການຍຶດທີ່ວ່ານັ້ນ “ແມ່ນສອດຄ່ອງຕາມ ໃບສັ່ງຍຶດ,” ແລະ ມັນໄດ້ມີກາປະທັບຂອງອົງການ FBI ແລະ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງກະຊວງການຄ້າ.

ໂທລະພາບ ອາລ-ມາຊີຣາ ໄດ້ເປີດເຜີຍຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ຮັບຮູ້ການຍຶດ ດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເວົ້າວ່າພວກເຂົາຈະສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງພວກເຂົາໃນການ “ປະເຊີນໜ້າກັບການກະທຳຂອງ ອາເມຣິກາ ແລະ ອິສຣາແອລ ກ່ຽວກັບ ການປຸ້ນສະດົມຕໍ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ.”

ຊ່ອງຂ່າວດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການທາງເວັບໄຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວພາຍໃຕ້ຊື່ໃໝ່, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ. ໂທລະພາບ Press TV ກໍໄດ້ຂຽນຊື່ໃໝ່ສຳລັບເວັບໄຊ້ຂອງພວກເຂົາໃນທວິດເຕີ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.

ໂທລະພາບ Press TV ໄດ້ລາຍງານຂ່າວຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກກວດກາຜ່ານ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງ ອີຣ່ານ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP. ພວກເຂົາໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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