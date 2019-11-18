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ອີ​ຣ່ານ ປິດ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ຂະ​ນະ​ທີ່ ການ​ປະ​ທ້ວງ ຍັງ​ຄົງ ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ຢູ່

ພົນ​ລະ​ເມືອງ ເບີ​ບາ​ຮານ ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້ ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ນັ່ງ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ຖະ​ໜົນ​ສາຍ​ນຶ່ງ ວັນ​ທີ 15 ພະ​ຈິກ 2019, ເພື່ອ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ຂຶ້ນ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ ເຖິງ 50 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ອີ​ຣ່ານ.

ຜູ້​ນຳ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່​ຂຶ້ນ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ ຕະຫຼອດ​ໄລ​ຍະທ້າຍ​ສັບປະ​ດາ.

ຜູ້​ນຳ​ສູງ​ສຸດຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ທ່ານ​ອາ​ຢາ​ໂທ​ລາ ອາ​ລີ ຄາ​ເມີ​ນີ ໄດ້​ກາວ​ວ່າ “ຂ້​າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ແມ່ນ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ແລະ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຕ່າງ​ກັນຫຼາກຫຼາຍ ແຕ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກຫົວ​ໜ້າ​ຂອງ​ສາມ​ອົງ​ການ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ແລ້ວ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ຈະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ມັນ. ຫົວ​ໜ້າ​ຂອງ​ສາມ​ອົງ​ການ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ແລ້ວ ດ້ວຍຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ເພື່ອ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ແລະຕາມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ແລ້ວ ມັນກໍ​ຕ້ອງ​ຖືກຈັດ​ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດ​.

ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຜ່ານ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊ​າດ ທ່ານ​ອາ​ຢາ​ໂທ​ລາ ອາ​ລີ ຄາ​ເມີ​ນີ ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່ “ພວກອັນ​ຕະ​ພານ” ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ເສ​ຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ຊັບ​ສິນ ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ທີ່ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 2 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ. ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ໄດ້​ປິດ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ໃນ​ທົ່ວ​ອີ​ຣ່ານ ໃນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່ລະ​ງັບ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ຍ້ອນ​ການ​ຂຶ້ນ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ ເຖິງ 50 ເປີ​ເຊັນ ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ.

ທ່ານ ຄາ​ເມີ​ນີ ໄດ້​ກ່າວ​ອີກວ່າ “ບາງ​ຄົນ ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ” ຫາກບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຕື່ມ. ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ “ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບົດ​ບ​າດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຫົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ຫຼາຍກວ່າ 12 ແຫ່ງ​ໃນຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຜ່ານ​ມາ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຮາ​ສ​ຊານ ຣູ​ຮາ​ນີ ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມາ ໃນ​ການ​ຕັດການ​ອຸດ​ໜຸນ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ ເພື່ອ​ນຳ​ມາ​ເປັນ​ທຶນ ແຈກ​ຢາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກຂອງ​ອີ​ຣ່ານ.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ IRNA ຂອງ​ທາງ​ການ​ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຕຳຫຼວດ​ຄົນ​ນຶ່ງ ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ຜານ​ມາ. ອົງ​ການ​ຂ່າວ Fars ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ການ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ປະ​ທ້ວງ 1,000 ຄົນ ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ ໄດ້ຟື້ນ​ຟູ​ການກົດ​ດັນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ຄືນ​ໃໝ່ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ປ​ະ​ເທດ​ກຳ​ລັງສູ້​ຊົນ​ເພື່ອ​ຜ່ານ​ຜ່າ​ ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ບີບ​ບັງ​ຄັບ​ປະ​ເທດ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຖອນສະ​ຫະ​ລັດ ​ແຕ່​ພຽງ​ຝ່າຍ​ດຽວ ​ອອກ​ຈາກຂໍ​ຕົກ​ລົງ​ນິວ​ເຄ​ລຍຂອງ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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