ອີຣ່ານໄດ້ຍິງເຮືອບິນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງສະຫະລັດຕົກ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນເຫດການ
ທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານກ່າວວ່າ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນດິນແດນຂອງປະເທດແຕ່ ພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດນ່ານຟ້າສາກົນ.
ໃນການກ່າວຫາຂອງອີຣ່ານນັ້ນ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ RQ-4 Global Hawk ໄດ້ຖືກຍິງຕົກໂດຍກຳລັງພິທັກປະຕິວັດ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດນ່ານຟ້າແຂວງຮໍໂມສແກນ ທາງພາກໃຕ້
ຂອງປະເທດ ໃກ້ກັບຊ່ອງແຄບຮໍມຸສ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ເຮືອບິນດັ່ງກ່າວແມ່ນ MQ-4C Triton ທີ່ໄດ້ບິນ
ຢູ່ເທິງເຂດນ່ານຟ້າຊ່ອງແຄບຮໍມຸສ.
ໂຄສົກ ກອງບັນຊາການສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ພັນເອກທະຫານເຮືອ
ບິລ ເອີບານ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ “ບໍ່ມີເຮືອບິນສະຫະລັດ ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເຂດນ່ານ
ຟ້າອີຣ່ານ ມື້ນີ້.”
ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆຕື່ມອີກຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ອີຣ່ານໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ
ສະຫະລັດຕົກໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້ເພີ້ມ
ຂຶ້ນດ້ວຍການໂຈມຕີກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທີ່ສະຫະລັດຖີ້ມໂທດໃສ່ອີ
ຣ່ານ ແຕ່ອີຣ່ານກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດການດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງໄດ້ຊຸດໂຊມລົງນັບແຕ່ ປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນປີແລ້ວນີ້ໄດ້ຖອນສະຫະລັດອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງ
ສາກົນ ທີ່ຈຳກັດໂຄງການນິວເຄລຍຂອງອີີຣ່ານ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການບັນເທົາ
ຕໍ່ການລົງໂທດຂອງນາໆຊາດ.
ການລົງໂທດໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດອີຣ່ານເສຍຫາຍ ແລະ
ອີຣ່ານໄດ້ປະກາດເພີ້ມການຜະລິດທາດຢູເຣນຽມທີ່ມີຄຸນນະພາບຕ່ຳ ໃນຂະນະທີ່
ຕົນຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກບັນດາປະເທດໃນຢູໂຣບ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງມາດຕະ
ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.
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