ປະທານາທິບໍດີ ອີບຣາຮິມ ຣາຍຊີ ໄດ້ສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມປະສົງຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທີ່ຢາກຈະມີການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຈີນ ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຈີນ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວເອພີ ທີ່ອ້າງສື່ມວນຊົນຂອງທາງການອີຣ່ານ.
ອີງຕາມລາຍງານແລ້ວ ທ່ານຣາຍຊີກ່າວຕໍ່ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງຈີນ ທ່ານເຫວ ເຟັ້ງເຫ (Wei Fenghe) ວ່າ ເຕຫະຣ່ານມອງເຫັນວ່າ ຄວາມສຳພັນຂອງຕົນກັບປັກກິ່ງ ເປັນຄວາມສຳພັນຍຸດທະສາດ. ການຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີ ໃນການປະເຊີນໜ້າຕໍ່ອັນທີ່ປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານກ່າວວ່າ ເປັນລັດທິດຳເນີນການແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວຕາມລຳພັງ ໃນຂະນະທີ່ການເຈລະຈາເພື່ອຟື້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍຂອງເຕຫະຣ່ານກັບມະຫາອຳນາດໂລກ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ.
ມີການອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຣາຍຊີ ທີ່ກ່າວວ່າ “ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບລັດທິດຳເນີນການຕາມລຳພັງແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ ແລະສ້າງສະຖຽນລະພາບ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມື ຂອງອຳນາດທີ່ເປັນອິດສະຫຼະແລະມີຈິດໃຈແບບດຽວກັນ.”
ສ່ວນທ່ານເຫວກໍກ່າວວ່າ ການປັບປຸງຄວາມສຳພັນກະຫວ່າງອີຣ່ານກັບຈີນຈະສະໜອງຄວາມໝັ້ນຄົງ “ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນໃນສະພາບການປັດຈຸບັນທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມແລະສຳຄັນນັ້ນ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານເຫວຍັງໄດ້ພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍອີຣ່ານ ນາຍພົນໂມຮຳໝັດ ເຣຊາ ອາສທີອານີ (Mohammad Reza Ashtiani) ແລະມີລາຍງານວ່າໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານ ພ້ອມທັງນາຍທະຫານຄົນອື່ນໆຂອງອີຣ່ານ ໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຈີນ.
ອົງການຂ່າວ IRNA ຂອງທາງການອີຣ່ານ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານອາສທີອານີ ທີ່ກ່າວໂຈມຕີ ການມີໜ້າຂອງທະຫານສະຫະລັດຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງແລະຢູ່ບ່ອນອື່ນໆ ໂດຍກ່າວອ້າງວ່າ “ຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ ທີ່ສະຫະລັດມີກອງທະຫານຂອງຕົນນັ້ນ ມັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄື້ນຟອງຂອງຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ ການຜິດຖຽງ ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍ ສົງຄາມ ການທຳລາຍລ້າງແລະ
ການອົບພະຍົບຫຼົບໄພ.”
ທ່ານເຫວກ່າວວ່າ ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ແມ່ນແນໃສ່ “ເພື່ອປັບປຸງການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ” ລະຫວ່າງອີຣ່ານແລະຈີນ ຊຶ່ງເປັນການຮ່ວມມືທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ຈະມີຜົນ “ອັນໜ້າປະທັບໃຈ” ໃນການຫລຸດຜ່ອນ ລັດທິດຳເນີນການຕາມລຳພັງແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ ແລະການປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ.
ອີຣ່ານແລະຈີນໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນທາງດ້ານທະຫານໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍກອງທັບເຮືອຂອງປະເທດທັງສອງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທ່າກຳປັ່ນຂອງອີກຝ່າຍນຶ່ງ ແລະໄດ້ທຳການຊ້ອມລົບທາງທະເລຮ່ວມກັນ ຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ.
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