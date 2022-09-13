ອີຣ່ານ ໄດ້ສະແດງຄວາມພ້ອມໃນວັນຈັນວານນີ້ເພື່ອຮ່ວມມືກັບອົງການສິ້ງຊອມດ້ານນິວເຄລຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍກ່າວວ່າໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວມີພັນທະໜ້າທີ່ນັ້ນ, “ເຂົາເຈົ້າກໍມີສິດທິເຊັ່ນກັນ.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຣ່ານ ທ່ານ ນາສເຊີ ຄານານີ (Nasser Kanaani) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ອີຣ່ານ “ຄາດຫວັງການດຳເນີນການທີ່ມີຄວາມສ້າງສັນ” ຈາກອົງການພະລັງງານປະລະມະນູສາກົນ ແລະ ຄະນະກຳມະການປົກຄອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມການປະຊຸມໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ຫຼາຍບັນຫານິວເຄລຍໃນທົ່ວໂລກ, ລວມທັງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງອີຣ່ານ.
ອົງການປະລະມະນູສາກົນ ໄດ້ຜັກດັນອີຣ່ານໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ກ່ຽວກັບ ການມີລະອອງທາດຢູເຣນຽມທີ່ເຮັດໂດຍມະນຸດ ທີ່ຖືກພົບເຫັນໃນສະຖານທີ່ໆບໍ່ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບສາມແຫ່ງໃນປະເທດ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເມັກຊິໂກ ຊີຕີ, ປະເທດ ເມັກຊິໂກ ວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຫຼື ປະມານນັ້ນ ໃນການຕອບຂອງ ອີຣ່ານ ຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີ ໂດຍສະຫະພາບຢູໂຣບ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດວ່າເປັນການກ້າວກັບຫຼັງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ໂອກາດສຳລັບການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີທ່າທີ່ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ.”
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ອີຣ່ານ ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຄວາມຍິນດີ ຫຼື ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ, ແລະ ເຂົາເຈົ້າສືບຕໍ່ພະຍາຍາມເພື່ອນຳສະເໜີບັນຫາທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ການເຈລະຈາທີ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍລົງ.”
ອີຣ່ານ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະສິ້ນສຸດການສືບສວນອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການເຈລະຈາເພື່ອຮື້ຟື້ນຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ 2015 ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດ ໄດ້ຮັບການບັນເທົາຈາກມາດຕະການລົງໂທດ ໃນການແລກປ່ຽນສຳລັບການຈຳກັດຕໍ່ກິດຈະການນິວເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ທ່າມກາງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ.
ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ ແລະ ເຢຍຣະມັນ ໄດ້ປະກາດຖະແຫຼງການຮ່ວມ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ສະແດງ “ຄວາມສົງໄສທີ່ຮ້າຍແຮງ” ກ່ຽວກັບ ຄວາມຈິງຈັງຂອງ ອີຣ່ານ ໃນການເຈລະຈາ ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ.